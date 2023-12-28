Экс-сотрудник ЦРУ: всё, как было с Вьетнамом — конгресс вряд ли одобрит помощь Украине

Палате представителей США в январе, скорее всего, придётся делать выбор между помощью Израилю и Украине — а поскольку еврейское государство имеет в американской политике особое место, Украина на таком фоне теряет значение, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. По мнению Макговерна, в Вашингтоне повторяется ситуация с вьетнамской войной и авантюрами в Центральной Америке, когда конгрессменам пришлось твёрдо заявить, что «денег больше нет».

Рэй, по поводу всех этих перемен, которые сейчас происходят в Европе, — мы видим лидеров и с правого, и с левого флангов, которые все выступают против конфликта на Украине и предоставления Киеву дополнительной помощи и оружия. Способны ли эти новые лидеры оказать какое-то давление на США, с тем чтобы они сменили курс по Украине?

РЭЙ МАКГОВЕРН, бывший аналитик Центрального разведывательного управления США: Думаю, что способны, — и раз в этом списке уже и Венгрия, и Словакия, и даже Чехия... Да, определённое давление здесь имеется. С другой стороны, есть такие страны, как Великобритания, которая по существу выступает вассалом в квадрате и будет поддерживать любые шаги Вашингтона.





Однако, на мой взгляд, важнее здесь конгресс США. Палата представителей упорно отказывается давать зелёный свет на выделение помощи Украине. Лидер сената Чак Шумер отменил своим подопечным рождественские каникулы, чтобы они ещё посидели, — и он считает, что сможет добиться от них, чтобы они одобрили помощь хотя бы в адрес Израиля. А вот палата представителей на каникулы ушла, и когда конгрессмены в январе вернутся, то они — если Шумер достигнет желаемого — столкнутся с необходимостью выбирать между блокированием помощи Израилю, а это очень серьёзный политический вопрос для нашей страны, и... Украина здесь значения, в общем-то, и не имеет.





Получается, что ситуация в Вашингтоне, в моём представлении, точно такая же, как было, когда конгресс стал действовать по вопросу Вьетнама. Он и по вопросу Центральной Америки тоже ведь принял меры — конгрессмены просто сказали: «Денег больше нет». Вот и всё, понимаете? Да, есть варианты пойти в обход конгресса, а ещё мне рассказывают, что деньги пока ещё есть и что совсем они кончатся в январе-феврале, но тут всё уже понятно.





Ну а что касается развития событий в Киеве — сам я рассудил бы, что более разумной фигурой будет Залужный или один из его ребят, но вашингтонские неоконсерваторы, похоже, выбрали Зеленского и сказали ему: «Слушай, ты по-прежнему наш человек». И если мои предположения и рассуждения оправдаются, у них есть некий тайный план, они замыслили некую провокацию с целью добиться перелома и, так сказать, вырвать победу. Боже мой! Если они на такое пойдут, то тут уж держитесь! Я не знаю, что это будет, тут есть разные варианты, и я их разъясню в нашей следующей беседе.

Дата публикации 26 декабря 2023 года.