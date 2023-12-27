Hill: Украина завершает 2023 год «с пустыми руками» — американская помощь оказалась под вопросом

Уходящий год так и не подарил напоследок Киеву новую помощь от Вашингтона: американским законотворцам, которые продолжают споры по поводу Украины, так и не удалось договориться о принятии нового пакета поддержки и пришлось перенести его обсуждение на следующий год, отмечают обозреватели The Hill в сводном материале по итогам 2023-го. Как подчёркивают журналисты, республиканцы продолжают требовать от украинских властей большей прозрачности, дабы иметь возможность убедить свой электорат, что их налоги на Украине не разворовывают.

А тем временем в Европе Украина продолжала обороняться от России. Конфликт сплотил наших союзников по НАТО, побудив их оказать поддержку украинской обороне — однако американцы в итоге стали от необходимости финансировать усилия Киева уставать.

ЛОРА КЕЛЛИ, внешнеполитический обозреватель The Hill: Есть две стороны — гуманитарно-экономическая и военная, и в конгрессе спорят в первую очередь о том, нужно ли... Конкретнее говоря, республиканцы не хотят выделять Украине средства в качестве гуманитарной и экономической помощи, считая, что это бремя должна на себя брать Европа, но при этом выступают за военную поддержку. Однако когда встречаешься лично с беженцами и теми, кто им помогает, видишь, что им отчаянно нужна любая помощь, и нужда эта настолько велика, что значение имеют даже крохи.

ЛЛОЙД ОСТИН, министр обороны США: Украина и происходящее здесь имеют значение, и не только для самой Украины, но и для всего мира.

Республиканцы между тем всё активнее призывали Владимира Зеленского обеспечить больше прозрачности в плане того, как конкретно применяются деньги американских налогоплательщиков в рамках украинских военных операций.

ЛАРРИ БУШОН, член палаты представителей США от штата Индиана (Республиканская партия): Я считаю, что от администрации и заинтересованных ведомств нужно больше учёта и больше прозрачности, дабы у нас была возможность убедить электорат в наших избирательных округах, что их налоговые отчисления не транжирятся, не разворовываются и не пропадают из-за коррупции.

Кульминации раскол между партиями достиг в ходе визита Зеленского в Вашингтон в декабре: американские законотворцы до сих пор никак не могут договориться о принятии дополнительного пакета помощи объёмом 101 миллиард долларов, который предполагается использовать для расширения поддержки в адрес Украины, Израиля и Тайваня, а также, возможно, и для обеспечения усилий по укреплению границы между США и Мексикой. Впрочем, большая часть пакета предназначена именно для Украины.

Зеленский заявил, что эти деньги имеют ключевое значение для обороны Украины — однако ему пришлось вернуться домой с пустыми руками, а в Вашингтоне пообещали возобновить переговоры уже в начале 2024 года.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Украинцы сражаются за свою страну и за свободу — но и за Европу. Мы говорим: «За вашу и нашу свободу».

До сих пор на Украину из США успели направить в общей сложности 75,4 миллиарда долларов. Распределены средства были так: на гуманитарную помощь — 2,7 миллиарда, на финансовую поддержку — 26,4 миллиарда, а на военную помощь — 46,3 миллиарда. В эту сумму входит прямая оборонная поддержка, оружие и техника, а также гранты и ссуды на закупку дополнительных вооружений.

Дата публикации 26 декабря 2023 года.