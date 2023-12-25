LAT: 2023-й стал годом неудач для Украины

В 2023 году Украина потерпела две серьёзные неудачи, констатирует Los Angeles Times. Первая — печально известное контрнаступление, остановленное российскими укреплениями. Вторая связана с поддержкой Запада, и прежде всего Вашингтона. И если неудачи на поле боя серьёзно ударили по репутации украинских лидеров, которые собирались переломить ход войны, то провал с финансированием грозит вылиться в ещё большую проблему.

В 2023 году Украина потерпела две серьёзные неудачи, констатирует Los Angeles Times. Первая — печально известное контрнаступление, остановленное мощными российскими укреплениями. Оборона русских оказалась значительно сильнее, чем ожидалось. Вторая неудача связана с поддержкой Запада, и прежде всего Вашингтона.

Республиканцы в конгрессе отклонили просьбу Байдена о выделении дополнительного $61 млрд Киеву на продолжение военных действий в следующем году. И если неудачи на поле боя серьёзно ударили по репутации украинских лидеров, которые собирались переломить ход войны, то провал с финансированием грозит вылиться в ещё большую проблему.

Издание признаёт, что, если новый пакет помощи из США не будет одобрен быстро, это неизбежно повлияет на помощь из Европы, которая также вскоре может иссякнуть. Следовательно, способность Киева продолжать военные действия значительно снизится.

Выступая в Вашингтоне, глава администрации Зеленского Андрей Ермак заявил, что, если нынешнее положение вещей сохранится, возникнет «большой риск проиграть войну». Тем не менее его призывы не смогли повлиять на конгрессменов, пишет LAT. И хотя лидеры республиканцев в обеих палатах конгресса поддерживают идею помощи Украине, они настаивают на том, что первостепенное значение имеет ужесточение иммиграционных правил и защита собственных границ.

Палата представителей спокойно разошлась на рождественские каникулы. Переговорщики в сенате задержались чуть дольше, чтобы попытаться заключить сделку, однако тоже не нашли компромисса. В результате Киев остаётся в подвешенном состоянии, не понимая, может ли он рассчитывать на дополнительные деньги.

По мнению военных экспертов, у ВСУ достаточно боеприпасов до конца января. Но неопределённость в отношении будущих поставок вынудила их свернуть часть операций и снизить интенсивность артиллерийского огня, сообщает LAT.

«Меньший объем ресурсов будет означать меньшие шансы на успех. Эффект задержки финансирования… приведёт к ощутимому дефициту на линии фронта», — цитирует издание военного аналитика фонда Карнеги* Майкла Кофмана.

Однако есть и другая опасность с задержкой финансирования. LAT считает, что, если конгресс быстро не одобрит помощь, это станет уроком для других стран. Они поймут, что внутренняя политика США делает их ненадёжным союзником.

Уже почти два года Байден регулярно заверял, что Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», давая пример и другим странам. Однако эта риторика резко сменилась на «столько, сколько сможем».

«Если конгресс одобрит финансирование до конца января, это не станет серьёзным ударом по нашему авторитету. Но если это затянется на месяцы, это будет катастрофой», — уверен бывший посол США в России Александр Вершбоу.

Республиканцы признают, что решение о финансировании было обычным политическим давлением, чтобы добиться уступок по пограничной политике. Кстати, и большинство избирателей считают порядок на границе более важным, чем Украину. Это также отражает и снижение поддержки Зеленского среди избирателей — сторонников Республиканской партии в целом.

По этим причинам, считает издание, Украина оказалась в тупике, в прямом и переносном смысле. Как сказал в недавнем интервью командующий ВСУ Залужный, ситуация на фронте стала «тупиковой» и в долгосрочной перспективе она будет складываться не в пользу Украины.

Он также предупредил, что без технологического прорыва «рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто недостаточно людей для ведения боевых действий». По мнению LAT, такой тупик не может привести к мирным переговорам. Не в данном случае. Одна из причин этого заключается в том, что Владимир Путин слишком уверен в себе и успехе своих целей.

Издание считает, что российский президент по-прежнему думает, что способен переждать Запад, что США и Европа устанут помогать Украине. И урок последних недель состоит в том, что он может оказаться прав.

* «Фонд Карнеги за международный мир» — организация, признанная иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 14.04.2023.