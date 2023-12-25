Американский подполковник: прежних объёмов помощи Киев может не ждать — в США поняли, что ему не победить

Американские власти наконец пришли к выводу, что никакие объёмы поддержки не позволят Украине одержать военную победу над Россией — а потому, хотя они в итоге почти наверняка договорятся о дальнейшем выделении средств Киеву, помощь точно будет уже не такой щедрой, заявил в интервью GB News подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По мнению Дэвиса, российская сторона при этом продолжает крепчать — и в США уже начинают склоняться к тому, чтобы урегулировать конфликт через переговоры.

Приветствуем вас на нашей передаче! Итак, какова же сейчас ситуация в плане перспектив дальнейшего обеспечения Америкой Украины средствами на ведение этого конфликта?

ДЭНИЕЛ ДЭВИС, подполковник армии США в отставке: На данный момент будут ли вообще в дальшейшем выделяться средства — уже вопрос очень даже открытый. Какие-то средства, вероятно, передаваться всё-таки будут. Мой прогноз таков: некая договорённость внутри американского правительства на каком-то этапе достигнута будет, но о сумме, которой добивался президент Байден, речи не будет и близко — и уж точно мы не увидим ни бессрочного финансирования, ни объёмов, аналогичных тому, что было в первые 22 месяца этого конфликта, когда выделили больше 100 миллиардов.





Вместе с тем мне кажется очевидным, что причина, по которой мы наблюдаем серьёзное охлаждение и потерю желания отправлять эти деньги — в том, что люди видят, что первые 100 миллиардов не оказали никакого влияния на ход боевых действий и что военным путём Украина победу не одержит. И, на мой взгляд, мы, вероятно, видим сейчас смещение к началу рассуждений о том, что необходимо урегулирование через переговоры, поскольку думать, что, если давать им больше денег, можно будет изменить исход — просто нереалистично.

Но разве не имеет право на существование такая точка зрения, что предоставленные Америкой деньги, вооружения и компетенции до сих пор не давали России установить полный контроль над Украиной?

ДЭНИЕЛ ДЭВИС: Думаю, что это аргумент допустимый: действительно, если бы не предоставленные США огромные объёмы оборудования, поддержка в плане разведки, миллионы патронов и снарядов, тысячи ракет, подготовка, без всего этого Украина потерпела бы поражение ещё в 2022 году — вероятно, в середине года, а то и раньше. Но преобразовать это в победу над Россией, в выдворение её войск с террритории Украины не получится, поскольку для этого просто нет возможности с военной точки зрения, о чём бы ни шла речь — о численности личного состава, технике, боеприпасах или поддержке: у украинской стороны нужных параметров просто нет. Российская же сторона тем временем продолжает укрепляться и расти, становиться мощнее, они экономят силы. Всё это чётко показывает, что пути к военной победе у Украины нет.

Дата выхода в эфир 24 декабря 2023 года.