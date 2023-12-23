NZZ: после провального контрнаступа Киев будет делать «работу над ошибками» под присмотром американцев

Наступление ВСУ летом 2023 вызвало на Западе лишь разочарование, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung, сейчас всем «понятно, что украинцы уже не смогут применять в 2024 году ту же стратегию, что и в 2023 году». Нужна работа над ошибками и переход к «стратегической обороне». Но конфликт между Зеленским и Залужным может сорвать этот процесс. Что избежать этого Пентагон «отходит от принципа неразмещения военных советников на Украине» и отправил в Киев с длительной командировкой генерал-лейтенанта Антонио Агуто.

«Военная ситуация на Украине стала ещё более тяжёлой», а «Кремль почувствовал запах крови», не скупится на драматизм швейцарская Neue Zürcher Zeitung. Она сообщает, что «после года разочарований Украина и Запад ищут новую стратегию против России» и предполагает, что весь 2024 Украина проведёт в обороне, пытаясь консолидировать силы.

Запад не отказывается от помощи Украине и как минимум на уровне риторики продолжает настаивать на «победе Украины». «Однако внутри западного альянса нет единого мнения относительно того, что на самом деле означает «победа» и как эта цель может быть достигнута», — продолжает швейцарская газета. Общим моментом стало требование «реалистичной стратегии для 2024 года», потому что условия кардинально поменялись.

В конце 2022 года российские войска на большинстве участков были вынуждены перейти к обороне. В начале 2023 года с Запада на Украину начала поступать тяжёлая техника, в том числе танки. Всё это позволяло рассчитывать, указывает Neue Zürcher Zeitung, что «успешное продвижение на юг к Азовскому морю и Крыму заставит режим Путина договориться о прекращении войны».

В новый же 2024 год Украина входит «измученной и без достаточного количества припасов». Из-за этого, несмотря на продолжающиеся поставки немецких танков Leopard-1 и предположительно первых F-16, «потенциал нового крупного украинского наступления в настоящее время неочевиден». Всё чаще можно слышать о переходе Киева к «стратегической обороне», и о том, что новое наступление будет возможно лишь в 2025 году после того, как будет «закрыт ряд пробелов в оружейных инновациях и улучшена подготовка новых войск».

В качестве возможной стратегии для Украины Neue Zürcher Zeitung приводит «трансатлантическую стратегию для победы Украины», опубликованную эстонским министерством обороны. Она предполагает, что «18 процентов территории Украины пока останутся в руках России», а сама страна перейдёт к обороне и займётся переподготовкой войск.

Украине предлагают, отражать российские атаки, строить линии укрепления. Запад, в свою очередь, должен решить проблему с поставкой снарядов для Украины, «2024 год поэтому должен стать годом ускоренного развития производственных мощностей», — требует швейцарская газета. Запасть для наступления следует не только артиллерийские снаряды, но и другое оружие: дроны, ПВО, системы РЭБ. «Их закупка в настоящее время находится под вопросом, поскольку либо запасы в арсеналах НАТО слишком малы, либо блокирование военной помощи в американском Конгрессе затрудняет планирование». Газета также указывает, что Россия уже перешла на «военную экономику».

Украине не следует полагаться исключительно на западную помощь, считает Neue Zürcher Zeitung, «Украина должна подготовиться на случай, если западная помощь продолжит задерживаться». Газета отмечает в связи с этим действия нового министра обороны Украины Рустема Умерова, который озаботился налаживанием кооперации между украинскими и западными производителями оружия. Западные системы вооружений следует чаще ремонтировать в самой Украине, чтобы их не приходилось каждый раз с большими издержками направлять за границу.

Наиболее проблемная ситуация для ВСУ сложилась с человеческим ресурсом. Neue Zürcher Zeitung сообщает, что нет надёжных цифр о величине украинской армии и её потерях, но слова Владимира Зеленского о том, что военное командование требует мобилизации 500 тыс. человек, говорят о «огромной потребности в персонале». Ссылаясь на «американские оценки» ВСУ в боях, потеряли 70 тыс. убитыми и 120 тыс. раненными.

На Украине не работает ротация, и части на фронте истощены. Осложняет ситуацию и то, что действовавшая в мирное время подготовка солдат прекратилась. «Прекратился призыв молодых людей на военную службу, и Зеленский пока не показал пути выхода из кадрового кризиса». Швейцарская газета считает невозможной подготовку солдат на Украине, так как командование избегает концентрации солдат-новобранцев в казармах из-за российских ударов, поэтому «остаётся единственный вариант — проводить обучение за границей». Десятки тысяч украинцев прошли обучение в странах НАТО с начала войны, но возможностей тоже недостаточно и эту проблему нужно решать Западу.

Neue Zürcher Zeitung считает, что проблемы для «стратегической переориентации» на Украине создают конкуренция интересов различных групп. «Зеленский, скорее всего, будет уклоняться от широкомасштабной принудительной мобилизации по политическим мотивам, и наоборот, генералы вряд ли с энтузиазмом отнесутся к желанию политического руководства провести эффектные, но в конечном счёте непродуктивные военные акции в целях пиара». Газета считает, что тут только США смогут оказать влияние на Киев. Газета прогнозирует, что на 2024 год будут поставлены «скромные цели, учитывая паралич в Вашингтоне».

Для работы над ошибками в Киев уже направлен американский генерал-лейтенант Антонио Агуто. Газета отмечает, что это «отход от принципа неразмещения военных советников на Украине». Хотя Пентагон по-прежнему «не хочет говорить о постоянном присутствии» Агуто, вероятно, надолго останется в Киеве. Такую ситуацию Neue Zürcher Zeitung объясняет тем, что критикой экспертов в адрес Пентагона, который обвиняют в том, что он не знает ситуации на месте, реалий боёв. Некоторые из них считают «отсутствие американских военных наблюдателей в стране даже большей ошибкой, чем отсутствие определённых систем вооружения».

До этого Агуто занимался вопросами планирования на американской базе в немецком Висбадене и в Киеве ему предстоит совместно с украинским генштабом «рассчитать потребности в оружии» для ВСУ, «но в этот раз в рамках оборонной стратегии». Сам же Киев не хочет переходить к обороне. По крайней мере, об этом говорит список техники, запрошенный недавно Украиной. Там не только танки Abrams и ракеты ATACMS, но также истребители F/A-18 и вертолёты Apache и Black Hawk.