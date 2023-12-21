Bloomberg: вэсэушники будут снимать стресс марихуаной — украинские законодатели дали добро

Верховная рада Украины проголосовала за легализацию медицинского каннабиса. Как пишет Bloomberg, по мнению украинских законодателей, таким образом страна реагирует на растущее число ветеранов, нуждающихся в лечении от травм и посттравматического стрессового расстройства. Ожидается, что Владимир Зеленский подпишет законопроект, он может вступить в силу во второй половине 2024 года.

Верховная рада Украины одобрила легализацию медицинского каннабиса, поскольку страна реагирует на растущее число ветеранов, нуждающихся в лечении от травм и посттравматического стрессового расстройства, пишет Bloomberg.

За закон, регулирующий медицинское, научное и промышленное использование каннабиса, проголосовали 248 парламентариев Рады, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram. 16 депутатов выступили против этого предложения.

Поддержка легализации медицинской марихуаны набирает обороты на Украине по мере того, как в стране почти два года идут боевые действия. Обсуждение вопроса сосредоточено на преимуществах препарата при лечении сильной боли и решении проблем психического здоровья. Ожидается, что Владимир Зеленский подпишет законопроект, который может вступить в силу во второй половине 2024 года, сказал Железняк.

Этот шаг столкнулся с сопротивлением некоторых политических сил в парламенте. Популистская партия, возглавляемая бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко, утверждала, что легализация приведёт к неконтролируемому производству, и заявила, что этот вопрос должен быть вынесен на референдум.

Как напоминает издание, каннабис был легализован во многих штатах США, где сторонники утверждают, что он может лечить множество состояний, включая хроническую боль, депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство. Последнее особенно актуально для тех, кто возвращается с войны. Сторонники каннабиса указывают на гораздо более высокий уровень самоубийств среди ветеранов, чем среди населения в целом.