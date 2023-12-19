Экс-глава миграционной полиции США: война мексиканских картелей уже захлёстывает Америку, но Байден ничего не делает

Мексиканские картели, которые благодаря попустительству администрации Джо Байдена разбогатели и окончательно обнаглели, ведут полноценную войну за контроль над финансовыми потоками от перевозки в Штаты нелегальных мигрантов и запрещённых веществ — и эта война уже начала распространяться на американскую территорию, заявил в эфире Fox News бывший и. о. главы Миграционно-таможенной полиции США (ICE) Том Хоман. По мнению Хомана, Вашингтон в силах покончить с картелями прямо в Мексике, однако у Байдена не хватит на такое политической воли.

Пограничная служба США предупредила сотрудников о том, что им необходимо проявлять крайнюю осторожность, отреагировав таким образом на заявление Вооружённых сил Мексики, конфисковавших на границе десять самодельных взрывных устройств. А перед тем, как мексиканские правоохранители обнаружили эту взрывчатку, пограничники в городе Тусон арестовали на американской стороне границы вооружённого человека, у которого нашли заряженный автомат АК-47, два снаряжённых магазина к нему, а также дополнительные патроны без магазинов и пистолет.

Прокомментирует ситуацию наш гость — бывший и. о. директора Иммиграционно-таможенной полиции США (ICE) и внештатный обозреватель Fox Том Хоман.

Том, тут забавно, что вам, наверное, уже доводилось раньше слышать про такие истории и вас такое не шокирует — но меня лично очень даже шокирует, и мне любопытно, как вы на это отреагируете. Значит, имеем следующее: на американской стороне берут вооружённого человека, который, как я понимаю, как-то связан с ребятами с мексиканской стороны, а затем мексиканские военные обнаруживают самодельные взрывные устройства.

ТОМ ХОМАН, бывший исполняющий обязанности директора ICE: СВУ для картелей не в новинку: они их против мексиканских военных и правоохранителей применяют с 2010 года. И ведь картели — это такая сила, с которой нельзя не считаться: у них есть и пуленепробиваемые бронемашины, и бронежилеты, и кевларовые каски, и оружие с взрывчаткой армейского уровня. Разница тут в том, что теперь всё это появилось на границе. А почему это всё на границе — и, конкретнее говоря, в Аризоне? Есть ведь картель «Синалоа», в которой есть отдельные ячейки — как, например, группа Эль Майо и другие, — ведущие борьбу за контроль над «плазами», отдельными районами. А почему это происходит? А потому что нынешняя администрация, администрация Байдена, дала им возможность обогатиться и позволила им осмелеть — они же ведь получают рекордные доходы с транспортировки нелегалов и фентанила, а также продажи женщин и детей в сексуальное рабство.





Картели воюют между собой за контроль над этими «плазами» — и помяните мои слова, это насилие ещё распространится на территорию США. Нам нужен такой президент и такая администрация, которые за них возьмутся, а сейчас у нас таких нет.

То есть — просто чтобы полностью понять картину, Том, — оружие такого типа обнаруживается конкретно у границы и в районе Тусона в целом из-за войны между картелями, а вернее даже не между разными картелями, а внутри картеля «Синалоа»? Преступники борются за контроль над «Синалоа» и используют для ликвидации друг друга СВУ, так?

ТОМ ХОМАН: Именно так. А другая ячейка, «Лос Чапитос» — это сыновья Эль Чапо Гусмана, который сидит у нас в тюрьме. А за контроль они борются потому, что «Синалоа» занимает передовые позиции в перевозке фентанила в США. В Мексике был целый городок с населением полторы тысячи человек, которые все оттуда убежали, и многие из них прибыли в США, где они затем разбежались.





Но мексиканской армии их не побороть — как, впрочем, и правоохранителям, ведь большая часть военных и полицейских в Мексике коррумпированы, им платят взятки. Они не все такие, но многие.

Опять же мы силами своих спецподразделений и разведслужб их вывести из строя можем, но при нынешней администрации у нас не хватает для этого воли. Если президент Трамп вернётся, я вам гарантирую — он картели разобьёт и сотрёт с лица земли. А вот нынешняя администрация этого не сделает.

А для этого нужно будет зайти на террриторию Мексики?

ТОМ ХОМАН: Конечно, иначе ведь никак. Мексиканские картели должны быть внесены в списки террористических организаций — ведь они поубивали при помощи фентанила больше американцев, чем любая из существующих террористических ячеек. Борьба идёт за безопасность и стабильность в нашей стране. Эти картели не только перевозят фентанил, они ещё и продают в сексуальное рабство женщин и детей — а ещё в прошлом году на одной только южной границе было обнаружено более 300 лиц, подозреваемых в терроризме, а перевозят этих людей как раз упомянутые картели. Вот сколько людей из 1,8 миллиона прибыли из стран, спонсирующих терроризм — и скольких из них привезли эти картели? Это должно каждого американца пугать до чёртиков.

И ведь есть прецедент — мы же заходили на территорию Мексики, чтобы достать Панчо Вилью. То есть мы такие операции правоохранительных органов уже проводили. Позвольте, я ещё задам по-быстрому вопрос, у нас осталось всего несколько секунд, Том: когда мы порой слышим о том, как картели воюют друг с другом, мы думаем: «Ну это проблема Мексики». Но вы сказали, что это может распространиться на территорию США — и даже предсказали, что так и будет. Так как же всё это достигнет нашей стороны границы?

ТОМ ХОМАН: Насилие будет распространяться ещё шире — оно уже распространилось на территорию Штатов, и ситуация будет ухудшаться. Нужно понять вот что: картель Халиско уже сейчас присутствует в 54 странах мира, у него есть ячейки во всех крупных городах нашей страны, и они не только перевозят наркотики сюда, но и занимаются их развозом внутри страны. Всё будет очень плохо.

Ясно. С нами был Том Хоман. Большое вам спасибо за эту информацию! Хорошего вам дня, Том, ещё увидимся.

Дата выхода в эфир 16 декабря 2023 года.