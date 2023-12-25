Independent: ВСУ встревожены — без помощи Запада Украину ждут огромные потери

Зеленский продолжает придерживаться оптимистичного тона, но у украинских военных командиров складывается гораздо более мрачное видение будущего страны и её военных усилий, пишет The Independent. В ВСУ опасаются, что российские силы могут прорвать оборонительные рубежи и обеспечить победу России в течение нескольких дней, если Запад не предоставит дополнительную помощь.

В рядах украинских военных на линии боевых действий растёт чувство тревоги в связи с сокращением поставок оружия и боеприпасов и признаками ослабевания поддержки со стороны западных партнёров, сообщает The Independent со ссылкой на высокопоставленных украинских военных чиновников.

Украинские военные опасаются, что российские силы могут прорвать оборонительные рубежи и обеспечить победу России в течение нескольких дней, если США не предоставят дополнительную военную помощь.

Владимир Зеленский продолжает придерживаться оптимистичного тона, призывая союзников на Западе не забывать о стране и её военных усилиях. Во вторник в ходе пресс-конференции с иностранными СМИ он решительно отверг предположение о том, что Украина вот-вот начнёт проигрывать конфликт. Однако так как конгресс США не смог согласовать даже минимальный пакет помощи перед уходом на зимние каникулы, у командиров на передовой сложилось гораздо более мрачное видение будущего, которое ожидает страну, если её оставят воевать в одиночку.

По словам начальника городской военной администрации Авдеевки Виталия Барабаша, если американская помощь прекратится, это приведёт к огромным потерям. Барабаш отмечает, что сейчас в Авдеевке идут «очень жаркие» бои и что Украине срочно нужно больше поставок, если она хочет удержать город, не говоря уже о победе в конфликте в целом. Он называет нехватку боеприпасов самой серьёзной проблемой ВСУ.

Российские войска лучше подготовлены ко второй зиме конфликта по сравнению с Украиной, которая этим летом потратила много усилий и ресурсов на контрнаступление, которое не привело к значительным успехам.

Начальник службы по связям с общественностью 47-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Лазуткин в беседе с изданием отметил, что ни для кого не секрет, что западные поставки оружия — это то, что до сих пор позволяло его военным противостоять натиску российских военных.

«Конечно, западная помощь имеет огромное значение. Наша бригада воюет в основном на западной технике, у нас есть танки Bradley, у нас есть самоходные гаубицы Paladin, и боеприпасы к ним имеют решающее значение для эффективной борьбы наших военных», — заявил Лазуткин.

Высокопоставленный украинский командир на условиях анонимности отметил изданию, что России удалось нанести ущерб промышленности Киева, лишив её возможности производить необходимые ей товары внутри страны. «Эта война стала войной на истощение, и мы должны удерживать оборону в течение некоторого времени, чтобы победить. Мы действительно зависим от международной поддержки со стороны США, Великобритании, ЕС и Южной Кореи», — приводит The Independent его слова.