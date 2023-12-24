Жозеп Боррель: Россия победит на Украине, если ЕС не мобилизует все возможности

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что в украинском конфликте на карту поставлено существование Европейского союза, так как «великая держава» Россия угрожает европейской демократии и самой Европе. При этом в интервью The Guardian Боррель отметил, что Россия победит в конфликте на Украине, если ЕС не мобилизует все свои возможности.

Россия победит в конфликте на Украине, если Европейский союз не мобилизует все свои возможности, отметил в интервью The Guardian глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Если мы быстро не изменим курс, не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину победить в войне наУкраине. Важно то, что мы можем сделать, чтобы Россия не выиграла войну. Что мы готовы сделать? Действительно ли мы готовы сделать всё, что потребуется? Это вопрос, который мы должны задать себе», — заявил Боррель.

При этом Россию глава дипломатии ЕС назвал «великой державой, которая угрожает европейской демократии, самой Европе, а не только Украине». По его словам, президента Владимира Путина не устроит «ограниченная территориальная победа».

«Он не откажется от войны, особенно перед американскими выборами, которые могут представить ему гораздо более благоприятный сценарий. Так что мы должны готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени», — предупредил Боррель.