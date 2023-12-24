Жозеп Боррель: Россия победит на Украине, если ЕС не мобилизует все возможности

16:00
Израильский беспилотник атаковал здание школы в Ливане
Израильский беспилотник выпустил ракету по зданию школы в пограничном районе Ливана.
15:53
Агент Хлусевича опроверг слухи об интересе со стороны «Спортинга»
Агент Олег Мавренков, представляющий интересы защитника «Спартака» Даниила Хлусевича, заявил, что ничего не знает об интересе к его клиенту со стороны лиссабонского «Спортинга».
15:53
Чемпионы России Семененко и Петросян объединились на льду для показательного номера
Победитель чемпионата России по фигурному катанию сезона-2023/24 Евгений Семененко представил показательный номер.
15:51
Более 160 палестинцев погибли за 24 часа в секторе Газа из-за ударов Израиля
Свыше 160 палестинцев погибли в результате ударов Израиля за 24 часа в секторе Газа.
15:46
Вучич заявил о попытках Запада ослабить Сербию
Президент Сербии Александр Вучич заявил о попытках Запада ослабить страну.
15:46
L'Equipe: футболист «Адана Демирспор» Гравийон может перейти в «Спартак»
Защитник «Адана Демирспор» Эндрю Гравийон может перейти в «Спартак».
15:37
Минздрав: грипп А подтвердился у 61 ребёнка, следовавшего в поезде из Тюмени
Грипп А подтвердился у 61 ребёнка, следовавшего в поезде Тюмень — Адлер.
15:33
Голдобин побил рекорд «Спартака» по очкам за сезон в КХЛ
Нападающий «Спартака» Николай Голдобин отметился достижением в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Куньлунь Ред Стар».
15:33
В «Спортинге» назвали фейком информацию о трансфере Хлусевича
Филипе Динис, руководитель отдела коммуникаций «Спортинга», отреагировал на слухи о том, что Даниил Хлусевич может перейти в португальский клуб в зимнее трансферное окно.
15:24
DW: в ВС Украины не понимают, как мобилизовать ещё 500 тысяч человек
Генерал-майор Вооружённых сил Украины Дмитрий Марченко сообщил, что в ВСУ не понимают, как в рамках плана киевских властей мобилизовать ещё 500 тыс. человек.
15:15
Туктамышева: пока не жалею, что взяла паузу в карьере
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева оценила свою работу комментатором на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
15:13
Вучич: новый кабмин Сербии будет сформирован до конца февраля
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что новое правительство страны будет сформировано до конца февраля.
15:01
В Госдуме считают, что Украина не будет бойкотировать Олимпиаду-2024
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался об участии украинских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).
15:00
«Новые люди» и Партия роста подписали соглашение об объединении
Партия «Новые люди» и Партия роста подписали соглашение об объединении.
14:55
ЦАХАЛ: воздушные и военно-морские силы атаковали более 200 целей в секторе Газа
Израильская армия заявила об ударах по 200 целям в секторе Газа за сутки.
14:49
В трёх областях Украины объявлена воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги сработали в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.
14:45
Дроздов признался, что пока не думает об отъезде в НХЛ
Нападающий «Салавата Юлаева» Иван Дроздов признался, что пока не думает об отъезде в НХЛ.
14:40
Путин разрешил Росбанку выкупить у Societe Generale акции ряда компаний
Президент России Владимир Путин своим распоряжением разрешил Росбанку выкупить акции у французской Societe Generale ряда публичных компаний.
14:40
Боррель: Россия победит на Украине, если ЕС не мобилизует все возможности
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия одержит верх в украинском конфликте, если ЕС не мобилизует все свои возможности.
14:40
Дроздов: «Спартак» хорошо выступает в сезоне благодаря грамотной селекции
Нападающий «Салавата Юлаева» Иван Дроздов заявил, что «Спартак» хорошо выступает в нынешнем сезоне благодаря грамотной селекции и работе тренерского штаба Алексея Жамнова.
14:37
Ковальчук вышел на лёд в матче КХЛ с «Куньлунем»
Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук принимает участие в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Куньлунь Ред Стар».
14:32
Путин: военные армии России не забывают о боевых товарищах
Президент России Владимир Путин восхитился российским танкистом Николаем Харченко, который после церемонии награждения в Кремле 8 декабря попросил поощрить и его командира, а также других бойцов.
14:28
Минздрав: число погибших из-за ударов Израиля по Газе превысило 20,4 тысячи
Количество жителей сектора Газа, погибших с 7 октября из-за ударов Израиля, превысило 20,4 тысячи.
14:28
Овчинников: если в «Зените» не нашли замену Малкому, зачем его продавали
Российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал проблемы «Зенита» в первой половине сезона-2023/24.
14:22
Гимнаст Белявский заявил, что не обижается из-за высоких зарплат футболистов
Чемпион Олимпийских игр по спортивной гимнастике Давид Белявский заявил, что не обижается из-за высоких зарплат футболистов.
14:16
На украинском рынке женщины отбили мужчину у военкомов
В сети появилось видео, на котором зафиксирован момент, как на украинском рынке женщины отбили мужчину у военкомов.
14:16
«Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в КНР
Компания «Газпром» 23 декабря установила новый исторический рекорд суточных поставок газа в КНР.
14:07
Marca: УЕФА вынесет решение по делу «Барселоны» в феврале
Стало известно, когда Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынесет решение по делу каталонской «Барселоны» о нарушении финансовых правил.
14:02
Автор Le Figaro Жирар: США пойдут на мир с Россией независимо от исхода выборов
Французский журналист Le Figaro и специалист по геополитике Рено Жирар в эфире Sud Radio выразил мнение, что независимо от исхода выборов в США американская сторона выразит заинтересованность в заключении мира с Россией.
13:58
СК организовал проверку по факту гибели мужчины из-за упавшего дерева в Сочи
Следователи организовали проверку по факту гибели мужчины, которого в Сочи насмерть придавило деревом, упавшим из-за непогоды.
13:57
Набиуллина признала необходимость повышения ключевой ставки ещё весной
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевую ставку нужно было начать поднимать ещё весной.
13:47
Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке
Александр Большунов стал победителем скиатлона на четвёртом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.
13:45
МО: ВСУ за сутки потеряли до 100 военных на Краснолиманском направлении
ВС Украины за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 100 военнослужащих.
13:41
Дикиджи признался, что его девушка ревнует к Загитовой
Серебряный призёр чемпионата России сезона-2023/24 в мужском одиночном катании Владислав Дикиджи ответил на вопрос о записи совместных видео с российскими фигуристками.
13:37
Минобороны: российская ПВО сбила три украинских Су-27 и один Су-24
Средства ПВО ВС России сбили три украинских истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24.
13:33
ВС России уничтожили более 10 тысяч БПЛА ВСУ с начала СВО
В Минобороны России заявили, что российские войска за сутки уничтожили 49 беспилотников ВСУ, в результате чего общее число уничтоженных вражеских дронов с начала СВО превысило 10 тыс.
13:28
Российский сноубордист Уайлд планирует выступить на Олимпийских играх 2026 года
Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд планирует выступить на Олимпийских играх 2026 года.
13:27
Мостовой считает Месси лучшим футболистом мира в 2023 году
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал свой топ-3 лучших игроков мира.
13:27
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 350 военных
В Министерстве обороны России заявили, что украинские войска за сутки потеряли на Донецком направлении до 350 военных.
13:25
РИА Новости: учёные выяснили, где находится царство Пунт
Учёные благодаря сведениям о бабуинах выяснили, где находится царство Пунт.
13:24
ВС России уничтожили пусковые установки ЗРК ВСУ на аэродроме Староконстантинов
В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS и Crotale-NG на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.
13:17
Хуниор Алонсо признан лучшим футболистом «Краснодара» в первой части сезона
Защитник Хуниор Алонсо признан лучшим футболистом «Краснодара» в первой половине сезона-2023/24.
13:13
Генерал Паломеро: украинцев ждёт ужасная и безнадёжная зима
Генерал и бывший глава главного штаба ВВС Франции Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала France 3 спрогнозировал ужасную и безнадёжную зиму для украинцев.
13:08
Тутберидзе весной проведёт мастер-класс по фигурному катанию в Челябинске
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в марте 2024 года проведёт мастер-класс в Челябинске.
13:05
Шестьдесят российских шахматистов выступят на ЧМ по рапиду и блицу
Шестьдесят российских шахматистов примут участие в чемпионате мира по рапиду и блицу.
13:00
Метеоролог Старков предупредил о высокой лавинной опасности в горах Сочи
Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с RT рассказал о погоде в Сочи в ближайшие дни.
12:53
На границе Украины и Польши возобновили движение фур через разблокированный КПП
Движение грузовиков через разблокированный ранее КПП «Шегини-Медыка» на границе Украины и Польши возобновлено.
12:50
Блогер Ивлеева публично извинилась за «голую» вечеринку в Москве
Блогер Анастасия Ивлеева извинилась после «голой вечеринки», которую организовала в Москве, и заявила, что передаст все вырученные за второй день мероприятия деньги на благотворительность.
12:48
Плющенко считает, что Муравьёва является одной из лучших в мире по владению коньком
Евгений Плющенко, тренер фигуристки Софьи Муравьёвой, прокомментировал серебро своей ученицы на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске.
12:42
Один человек пострадал в результате обстрела Брянской области ВСУ
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что один человек пострадал в результате обстрела украинскими властями села Зерново.