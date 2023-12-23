Newsweek: в Германии забеспокоились, что Россия перехватывает инициативу на фронте

Немецкий политолог и руководитель аппарата министра обороны ФРГ Нико Ланге заявил, что российская армия начала активно действовать на передовой, вынуждая ВСУ уходить в оборону. По его словам, Киеву не хватает ресурсов, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, пишет Newsweek.

Российское наступление на фронте набрало темп, в то время как украинская армия начала переходить в оборонительную позицию. Такое мнение высказал немецкий политолог и руководитель аппарата министра обороны ФРГ Нико Ланге, пишет Newsweek.

«Украина перешла в режим обороны. Однако на данном этапе украинскую армию, похоже, больше заботит не безоговорочное удержание своих позиций, а, скорее, затягивание боевых действий», — написал Ланге в соцсети X.

Чтобы «поспеть» за тактикой российских войск, Украине необходимо больше артиллерийских снарядов, улучшение технического обслуживания бронетехники, а также дополнительные системы ПВО и беспилотники, предположил Ланге. В качестве ещё одной трудности он назвал неспособность США одобрить новый пакет помощи для Киева, обращает внимание Newsweek.