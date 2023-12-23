Newsweek: в Германии забеспокоились, что Россия перехватывает инициативу на фронте

17:28
Горбачёва: не хватило уверенности на четверной — поторопилась, засуетилась
Фигуристка Алина Горбачёва прокомментировала своё выступление в произвольной программе на чемпионате России.
17:25
Романо: Бералдо, которым интересовался «Зенит», близок к переходу в ПСЖ
Защитник «Сан-Паулу» Лукас Бералдо может продолжить карьеру в ПСЖ.
17:24
Число пострадавших при обрушении горки в Хакасии детей возросло до восьми
Число детей, травмированных при обрушении горки в посёлке Усть-Абакан в Республике Хакасия, увеличилось до восьми. Уточнёнными данными поделилась глава Усть-Абаканского района Елена Егорова.
17:13
Киев рассматривает возможность вызова мужчин в военкомат электронной рассылкой
Министерство обороны Украины рассматривает возможность уведомлять мужчин о необходимости явиться в военкомат через электронную рассылку, сообщил министр обороны Рустем Умеров.
17:07
Тарасова назвала Хромых «чемпионкой по падениям»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала падение ученицы Этери Тутберидзе Майи Хромых в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске.
17:05
Вайцеховская считает, что судей ЧР по фигурному катанию следует объявить «профнепригодными»
Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказала мнение об оценках судей после произвольной программы фигуристки Майи Хромых на чемпионате России.
16:59
ТАСС: травмировавшая семерых детей горка в Хакасии не была сдана в эксплуатацию
Горка в посёлке Усть-Абакан в Республике Хакасия, при обрушении которой пострадали семеро детей, не была сдана в эксплуатацию. Однако, как сообщили ТАСС в региональном следственном управлении СК России, вокруг неё не были выставлены ограждения.
16:58
Гендиректор ОКР — о выплатах олимпийцам: мы им должны
Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев объяснил, почему было принято решение учредить денежное вознаграждение для российских олимпийцев в условиях отстранения от международных стартов.
16:56
Радионова: у нас действительно есть пара номер один — это Степанова и Букин
Российская фигуристка и хореограф Елена Радионова прокомментировала победу танцевального фигурного дуэта Александры Степановой и Ивана Букина на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске.
16:55
В Киеве сообщили о демонтаже монумента участникам Январского восстания 1918 года
Монумент, возведённый над братской могилой участников Январского вооружённого восстания 1918 года за установление советской власти против провозгласившей независимость Центральной рады Украинской Народной Республики, демонтировали в Киеве.
16:49
Орбан заявил, что в ухудшении отношений между Венгрией и Украиной виноват Киев
Ухудшение отношений между Венгрией и Украиной стало следствием политики Киева, а не решений, которые принимал Будапешт. Такое мнение высказал глава венгерского правительства Виктор Орбан.
16:41
L’Équipe: Мбаппе не собирается уходить из ПСЖ зимой
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не собирается покидать французский клуб в зимнее трансферное окно.
16:41
Навка заявила, что следит за Валиевой на чемпионате России и желает ей счастья
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что следит за олимпийской чемпионкой в командном турнире Камилой Валиевой на чемпионате России и желает ей счастья.
16:36
На въезде из Польши в Россию заметили очередь машин с иностранными номерами
Большая пробка из автомобилей с европейскими номерами образовалась на въезде из Польши в Россию в Калининградской области, сообщают очевидцы.
16:28
Непогода привела к частичному закрытию курортов Домбай и Архыз в КЧР
Часть канатных дорог, а также горнолыжных трасс на горных курортах Домбай и Архыз в Карачаево-Черкесской Республике временно закрыли. Причиной этому послужило ухудшение погодных условий в регионе.
16:25
Горшков считает, что в «Зените» так и не смогли заставить Ренана заиграть в команде
Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков отреагировал на информацию об интересе «Реала» к бразильскому защитнику сине-бело-голубых Роберту Ренану.
16:23
Мостовой: Джикия — отличный защитник, он усилит любой топ-клуб РПЛ
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказал мнение касательно будущего защитника «Спартака» Георгия Джикии.
16:18
Медведев предложил Украине добавить в УК наказание за приготовление оливье
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил украинским властям дополнить Уголовный кодекс Украины наказанием за приготовление салатов оливье и сельдь под шубой. Вдобавок к этому высокопоставленный чиновник предложил украинским органам правопорядка ужесточить наказание до пожизненного заключения в тюрьме, если эти салаты запиваются крымскими винами, кавказскими игристыми винами или русской водкой.
16:12
Сёмин оценил назначение Амарала в «Спартак»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о назначении португальца Томаша Амарала на должность спортивного директора «Спартака».
16:10
Козловский заявил, что будет «собирать» пару с Бойковой с прицелом на Олимпиаду
Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, сказал, что он и его партнёрша шаг за шагом будут собирать ту пару, которую хотят видеть на Олимпийских играх.
16:08
CBS: Трамп рассматривал Никки Хейли в качестве потенциального вице-президента
Дональд Трамп в рамках подготовки к президентским выборам в США рассматривал Никки Хейли в качестве потенциального вице-президента, об этом он советовался со своими союзниками и советниками, сообщают источники телеканала CBS.
16:00
Геркус: стадионы «Спартака» и «Локомотива» готовы к монтажу крыши
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался об идее генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова помочь клубам премьер-лиги установить крыши на стадионах.
15:55
Фигурист Галлямов признался, что его мотивировали слова футболиста Роналду
Фигурист Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, процитировал футболиста Криштиану Роналду.
15:54
Семеро детей пострадали в результате обрушения горки в Хакасии
Глава Усть-Абаканского района Елена Егорова сообщила, что семеро детей получили травмы в результате обрушения горки в посёлке Усть-Абакан в Хакасии.
15:52
Мёнье рассказал, что «Боруссия» оштрафует игроков за лишний вес после отпуска
Защитник «Боруссии» Томас Мёнье рассказал, что клуб планирует штрафовать игроков за лишний вес после отпуска.
15:40
Украина ввела санкции против 51 человека и 134 компаний из России и других стран
Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 51 человека и 134 компаний из России и других стран.
15:39
Уткин: грядущий чемпионат мира среди клубов безнадёжно опоздал
Российский спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал клубный чемпионат мира, который пройдёт в следующем году.
15:39
Мишина: для нас чемпионат России зачастую сложнее, чем чемпионат мира
Фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, заявила, что для нее чемпионат России зачастую складывается сложнее, чем чемпионат мира или Европы.
15:34
В Мордовии школьник потушил Вечный огонь, бросив в него комок снега
В Мордовии школьник бросил в Вечный огонь комок снега и потушил пламя, сообщили в Министерстве внутренних дел России.
15:27
Sport5: футболист «Динамо» Лесовой близок к переходу в «Маккаби» из Хайфы
Футболист московского «Динамо» Даниил Лесовой может перейти в израильский «Маккаби» из Хайфы.
15:23
В Германии предложили увеличить подоходный налог ради военной помощи Украине
Член экономического совета при правительстве Германии Моника Шнитцер выступила с предложением увеличить подоходный налог, чтобы серьёзнее помогать Украине.
15:20
В «Реале» отреагировали на новость об интересе к защитнику «Зенита» Ренану
В пресс-службе «Реала» прокомментировали информацию об интересе мадридского клуба к защитнику «Зенита» Роберту Ренану.
15:18
ФССП: около 5 млн россиян ограничены в выезде за рубеж из-за долгов
Около 5 млн граждан России ограничены в выезде за рубеж перед новогодними праздниками из-за долгов.
15:15
Журанкова восхитила работа Тарасовой в качестве комментатора на чемпионате России
Спортивный комментатор Андрей Журанков высказался о работе заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой в качестве телевизионного комментатора на чемпионате России.
15:14
Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом на выборы президента России
Депутат Государственной думы Денис Парфёнов сообщил, что XVIII съезд КПРФ выдвинул Николая Харитонова кандидатом на выборы президента России в 2024 году.
15:12
Медведева: я завершила карьеру, когда уже не смогла ползти
Серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, когда поняла, что нужно завершить карьеру.
15:06
Агент Сперцяна опроверг слухи о переговорах с «Интером»
Рафаэла Пимента, агент армянского полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, высказалась о переговорах с «Интером» касательно будущего своего клиента.
15:04
Командир ВСУ Самовар: конфликт России и Украины завершится переговорами
Начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады украинских вооружённых сил Василий Самовар выразил мнение, что конфликт России и Украины завершится проведением переговоров.
15:04
Медведева: переезд в Канаду в 2018 году был шагом в бездну
Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что ей очень непросто давался переезд в Канаду в 2018 году.
15:01
Композитор Мурад Кажлаев скончался на 93-м году жизни
Министр культуры Дагестана Зарема Бутаева сообщила, что композитор, дирижёр, народный артист СССР Мурад Кажлаев скончался на 93-м году жизни.
14:57
Большунов стал победителем спринта на этапе Кубка России по лыжным гонкам
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в спринте на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.
14:55
Колосков: крыши на стадионах — полумера, нужно менять формат проведения РПЛ
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал предложение генерального секретаря Максима Митрофанова о помощи клубам в возведении крыш на стадионах.
14:52
Гладков: трое рабочих пострадали при атаке дрона в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что трое рабочих пострадали в результате атаки дрона-камикадзе на мост в Грайворонском городском округе.
14:50
Непомнящий: крыши на стадионах вернут моду на футбол, я поддерживаю РФС в этой инициативе
Российский тренер Валерий Непомнящий поддержал инициативу Российского футбольного союза (РФС) помочь футбольным клубам с возведением крыш на стадионах.
14:46
Мишина и Галлямов набрали баллы выше мирового рекорда на чемпионате России
Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали на чемпионате России по фигурному катанию баллы выше мирового рекорда.
14:46
Степанова выиграла спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке
Вероника Степанова одержала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Тюмени.
14:44
«СТРАНА.ua» сообщает о взрыве в Днепропетровске
В городе Днепропетровске Днепропетровской области Украины произошли взрывы, сообщило издание «СТРАНА.ua».
14:41
Орбан заявил, что «по горло сыт Брюсселем» и желает улучшить Евросоюз
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что «по горло сыт Брюсселем», однако не намерен покидать Европейский союз, а наоборот, хочет сделать его как можно лучше.
14:41
В Приморье начались работы по очистке русел рек
В Приморском крае началась реализация стратегии по очистке русел рек.
14:39
Bloomberg: небоскрёб Aon Center в США продали на 45% дешевле, чем купили
Небоскрёб Aon Center, который расположен в Лос-Анджелесе, продали за $147,8 млн, что примерно на 45% ниже его цены в ходе покупки в 2014 году ($268,5 млн).