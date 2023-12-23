Сенатор Джонсон: защита украинских границ для Байдена важнее собственных

Республиканцы используют желание администрации Байдена получить финансирование для Украины в качестве рычага давления, признаёт американский сенатор Рон Джонсон в эфире Fox News. Их главная цель — обезопасить южную границу и защитить американских граждан. А вот у сторонников нынешнего президента есть приоритеты поважнее — это защита украинских границ. Однако сенатор не готов доверять ни демократам, ни, тем более, самому Байдену.

Какая связь между Украиной, страной, с которой мы даже не являемся союзниками, она — не член НАТО, и нашим собственным суверенитетом? Почему наш суверенитет каким бы то ни было образом связан с поддержкой других государств?

РОН ДЖОНСОН, сенатор: Потому что мы хотим сделать приоритетом защиту нашей собственной границы и наших граждан, нашу родину. А у администрации Байдена и некоторых республиканцев есть приоритеты поважнее, например, защита украинских границ.

Поэтому мы используем их желание получить финансирование в качестве рычага давления, чтобы попытаться обезопасить нашу границу. Ведут ли демократы переговоры добросовестно? Я в этом сомневаюсь.

Этому президенту нельзя доверять в том, что он добросовестно будет следовать законам. Он полностью игнорирует предыдущие судебные решения. Он регулярно лжёт американской общественности. Вот реальность.

Любая договорённость, которую мы достигнем с Байденом… На него нельзя полагаться, что он выполнит эти соглашения.

Дата выхода в эфир 21 декабря 2023 года.