Республиканцы используют желание администрации Байдена получить финансирование для Украины в качестве рычага давления, признаёт американский сенатор Рон Джонсон в эфире Fox News. Их главная цель — обезопасить южную границу и защитить американских граждан. А вот у сторонников нынешнего президента есть приоритеты поважнее — это защита украинских границ. Однако сенатор не готов доверять ни демократам, ни, тем более, самому Байдену.
Какая связь между Украиной, страной, с которой мы даже не являемся союзниками, она — не член НАТО, и нашим собственным суверенитетом? Почему наш суверенитет каким бы то ни было образом связан с поддержкой других государств?
РОН ДЖОНСОН, сенатор: Потому что мы хотим сделать приоритетом защиту нашей собственной границы и наших граждан, нашу родину. А у администрации Байдена и некоторых республиканцев есть приоритеты поважнее, например, защита украинских границ.
Поэтому мы используем их желание получить финансирование в качестве рычага давления, чтобы попытаться обезопасить нашу границу. Ведут ли демократы переговоры добросовестно? Я в этом сомневаюсь.
Этому президенту нельзя доверять в том, что он добросовестно будет следовать законам. Он полностью игнорирует предыдущие судебные решения. Он регулярно лжёт американской общественности. Вот реальность.
Любая договорённость, которую мы достигнем с Байденом… На него нельзя полагаться, что он выполнит эти соглашения.
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