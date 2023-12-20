Марджори Тейлор Грин: Байден заслужил импичмент, открыв границу США

При Байдене Америку заполонили нелегальные иммигранты, в том числе из «известных террористических стран», а органы пограничного контроля уже не в состоянии справляться с таким наплывом людей, возмущается конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. По её словам, президенту США надо объявить импичмент, так как подобная политика — даже не халатность, а государственная измена.

Марджори, я думаю, что развал границы, особенно если рассматривать это как подрыв американского суверенитета, — такое же серьёзное основание для импичмента, как и некоторые другие проблемы. Он (Джо Байден. — ИноТВ) нарушил закон со студенческими кредитами, он, вероятно, нарушил закон, используя своё влияние в корыстных целях. Но я знаю, что вы уже об этом говорили, и мне интересно, как вы прокомментируете слова Марка Левина.



МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН, конгрессмен США: Я целиком и полностью согласна с Марком. Он на сто процентов прав. Я уже внесла представление к импичменту Джо Байдена, конкретно в связи с тем, как легко он нарушает законы о границе нашей страны. И сейчас, в разгар вторжения, которое происходит изо дня в день, так что уже приходится привлекать сотрудников Федерального бюро тюрем, Управления транспортной безопасности, сотрудников разных федеральных агентств в помощь агентам пограничного патруля… Они уже не в состоянии справляться со многими тысячами людей, пересекающими границу каждый день.



Ларри, всё настолько плохо, что мы должны объявить импичмент Джо Байдену. Если это не будет сделано, нам придётся прибегнуть к очень серьёзному слову… Я назову это изменой! Эта администрация виновна в измене! Потому что в нашу страну проникли более десяти миллионов человек, и есть более 1,8 миллиона нелегалов, ускользнувших от внимания властей. Террористы, преступники, насильники, убийцы, растлители детей, торговцы детьми для сексуальной эксплуатации, наркоторговцы, участники картелей и неизвестно кто ещё.



Ларри, это возмутительно. Туда надо послать армию США, чтобы защитить нашу границу. Потому что таков конституционный долг федерального правительства. А Джо Байдену следует объявить импичмент. И нам стоит начать говорить о государственной измене.



Знаете, потворство нелегальным мигрантам из террористических стран или стран, спонсируемых террористами*, это серьёзно. Может быть, Байдены считают это пустяком, но большинство из нас считает, что это очень серьёзно. И это с его стороны халатность! Мне так кажется. Не знаю, дойдёт ли до импичмента, но это халатность.



МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН: Это уже за пределами халатности. Сейчас уже нельзя отрицать того, что мы видим на этих кадрах. К нам прибывают выходцы из Китая, России, Африки, с Ближнего Востока, из известных террористических стран. И всё это мужчины, по возрасту пригодные для службы в армии. И мы видели кадры, на которых они несут детей, накачанных наркотиками. Группа мужчин проносит через границу детей, накачанных наркотиками, заявляя, что это их дети. Это совершенно точно не их дети! Это возмутительно. А демократы ещё уверяют, что им всегда важны дети-мигранты, тогда как более 85 тысяч детей-мигрантов без вести пропали в США!



Понимаю.



Дата выхода в эфир 19 декабря 2023 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).