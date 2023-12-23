NYT: США оказались в дипломатической изоляции из-за поддержки Израиля

Решение администрации Байдена всецело помогать военной кампании ЦАХАЛ в Газе негативно сказалось на имидже Америки. Даже многие союзники, включая Японию и Францию, возмущаются тем, что Соединённые Штаты препятствуют прекращению огня в палестинском анклаве, пишет The New York TimesTimes.

Америка несёт репутационные издержки, продолжая препятствовать прекращению огня в Газе. Она расходится по этому вопросу даже с такими верными союзниками, как Франция, Канада, Австралия и Япония, пишет The New York Times.

По словам издания, поддержка Израиля негативно сказывается на имидже Соединённых Штатов. Это одна из причин, почему в конце года страна «оказалась в дипломатической изоляции и ушла в оборону».

Эта изоляция стала «драматическим поворотом» в международном восприятии администрации Байдена. Последние два года американские власти возглавляли то, что они считали «доблестным крестовым походом по сплочению мира против России». Но теперь многие страны считают, что Вашингтон способствует неоправданно смертоносной военной кампании еврейского государства в Газе, защищая его в Совбезе ООН и поставляя ему оружие, подчёркивает The New York Times.

«Мы изолированы. Для слишком многих друзей и союзников это (поддержка Израиля. — ИноТВ) резко контрастировало с нашей реакцией на Украину», — сказала изданию бывший дипломат и посол Барбара Бодин.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен настаивает, что другие страны хотят работать c Америкой и «надеются на её лидерство» для разрешения кризиса в Газе. Но, по словам Бодин, большая часть мира смотрит на ситуацию иначе. Особенно страны Глобального Юга, многие из которых всегда скептически воспринимали риторику Вашингтона о «героизме» Украины.

«Большая часть Глобального Юга не чувствовала, что их конфликты и проблемы вызывают такой же уровень беспокойства и действий», — отметила Бодин. На её взгляд, решение администрации Байдена всецело поддержать Тель-Авив в борьбе с ХАМАС «без каких-либо ограничений» для многих стран региона стало подтверждением лицемерия Вашингтона.

Эксперт аналитического центра International Crisis Group Ричард Гоуэн предположил, что вражда с другими странами из-за войны в Газе помешает США, особенно при принятии проукраинских резолюций. И это «хорошие новости» для Москвы, которая уже использует любую возможность, чтобы уличить Вашингтон в двойных стандартах.

«В конечном итоге российская стратегия работает. Ведь за пределами ООН все видят, что Россия выступает за международное право, а США — против него», — отметил Гоуэн.