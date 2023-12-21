Такер Карлсон призвал российских пранкеров вывести Хейли на чистую воду

Кандидат в президенты США Никки Хейли разбогатела, работая в правлении оборонного предприятия, и теперь разжигает войну ради выгоды, возмущается журналист Такер Карлсон в интервью Real America's Voice. Однако, по мнению Карлсона, Хейли легко поменяла бы свою позицию, если бы ей предложили несколько миллиардов долларов. Хороший розыгрыш в исполнении российских пранкеров помог бы разоблачить «продажную» республиканку, уверен американский журналист.

ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: Никки Хейли — воплощённая жажда власти олигархического класса.



ДЖЕК ПОСОБЕЦ, ведущий Human Events: Да.



ТАКЕР КАРЛСОН: Если бы у Кена Гриффина была кукла-варежка, это была бы Никки Хейли. Это самая… Почему вообще Никки Хейли участвует в президентской гонке? Её взгляды не имеют ничего общего со взглядами людей, голосующих на республиканских праймериз. Ничегошеньки!



Она полностью поддерживала беспорядки BLM, она полностью поддерживает трансгендерное безумие, и она хочет объявить войну половине мира — так, что это будет совсем не на пользу Соединённым Штатам. Это повредит нам, конечно же! Всё это настолько бредово, что задаёшься вопросом: а почему она до сих пор баллотируется? А потому что все эти богачи дают ей деньги! И никто не хочет об этом говорить!



Я искренне считаю, что, если сказать Никки Хейли… Её нынешняя позиция мне известна, но если сказать ей: «Послушай, у меня много денег. Очень много. Сто миллиардов долларов. И я отдам тебе треть, если ты публично выскажешься против Израиля», — она так и сделает, без всякого сомнения! Это человек, который…



ДЖЕК ПОСОБЕЦ: Просто развернётся на 180 градусов? В одну секунду?



ТАКЕР КАРЛСОН: Сто процентов! «Знаете, я серьёзно думала об этом, и я считаю, что Биньямин Нетаньяху — самая большая угроза миру во всём мире, и я искренне считаю, что мы должны забрать у них ядерное оружие. Может быть, вторгнуться в Израиль, потому что он представляет угрозу для национальной безопасности». Думаю, она бы так и говорила, если бы ей достаточно заплатили. Доказать не могу, но я неплохо знаю Никки Хейли…



ДЖЕК ПОСОБЕЦ: Ну, то есть, если к ней обратятся иранцы, или катарцы, или кто-то ещё, и скажут: «Мы будем потихоньку переводить вам миллиарды»...



ТАКЕР КАРЛСОН: Сто процентов! Послушайте, нет никого более продажного, чем Никки Хейли. Это очевидно. Она в буквальном смысле разбогатела, сидя в правлении оборонного предприятия.



ДЖЕК ПОСОБЕЦ: Я видел её особняк. Такая красота!



ТАКЕР КАРЛСОН: Всё это… Никки Хейли напоминает мне о маразме Байдена. Это прямо у нас перед глазами, это настолько очевидно, что никто даже не пытается скрывать. Карикатурная сущность Никки Хейли, её «личность», её кампания, всё это явление… И никто ничего об этом не говорит.



Я считаю, дикторов новостных программ надо обязать говорить примерно так: «Джо Байден, который страдает старческим маразмом, выступил сегодня в Розовом саду». Мы не должны никогда произносить имя Джо Байдена без напоминания о том, что он умственно неполноценен. Потому что тот факт, что у нас президент-маразматик, настолько возмутителен, это такое преступление по отношению ко всем 350 миллионам жителей нашей страны, что мы не должны позволять забыть об этом даже на миг.



Точно так же я отношусь к Никки Хейли. «Никки Хейли, марионетка самых худших людей в мире, если они долларовые миллиардеры…» — потому что она именно такая! Но было бы очень смешно… Будь у меня больше времени, я бы организовал хитроумный розыгрыш — встретился бы с ней, выдавая себя за какого-нибудь иранского государственного деятеля, и сказал бы: «Я знаю, что вы суровы к моей стране, но у нас обширные запасы нефти, и мы бы взяли вас в долю, если бы вы публично поддержали нас». И я думаю, она бы рассмотрела этот вариант. Я действительно так думаю. Наверное, позвонила бы своему бухгалтеру и обсудила с ним, как это можно организовать.



ДЖЕК ПОСОБЕЦ: Нам нужны эти… как их там… эти два русских пранкера.



ТАКЕР КАРЛСОН: Да-да! Точно!



ДЖЕК ПОСОБЕЦ: Забыл имена. Надо договориться с ними, чтобы они позвонили ей под видом иранцев.



ТАКЕР КАРЛСОН: Это было бы так прекрасно!



ДЖЕК ПОСОБЕЦ: Хорошо, тогда я свяжусь со своим русским куратором… Или вы свяжетесь со своим.



(Смех.)



ТАКЕР КАРЛСОН: Русский куратор! Замечательно!



ДЖЕК ПОСОБЕЦ: Мы всё организуем. Или вы можете просто позвонить Путину…



ТАКЕР КАРЛСОН: Да. Моему близкому другу.



Дата выхода в эфир 20 декабря 2023 года.