Göteborgs-Posten: новый миропорядок несёт угрозу США и Западу

Смутные очертания контуров нового мирового порядка вызывают тревогу у Соединённых Штатов, сообщает Göteborgs-Posten. В современном мире старые международные конфликты приобретают новое измерение, и всё большее количество стран выступают против воли США. Кризис на Ближнем Востоке становится частью быстро меняющегося противостояния сверхдержав и альянсов, которые трудно предсказать и невозможно контролировать.

Сразу же после теракта ХАМАС, совершённого 7 октября в Израиле, президент США Джо Байден отправился в Израиль, чтобы продемонстрировать свою поддержку. В Совете Безопасности ООН Соединённые Штаты недавно проголосовали против призывов к прекращению огня на Ближнем Востоке. В то же время, согласно опубликованным стенограммам, на встрече министра обороны США Ллойда Остина с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху американский чиновник подчеркнул важность защиты гражданского населения и обеспечения доставки гуманитарной помощи в Газу, пишет Göteborgs-Posten

Соединённые Штаты — главный союзник Израиля, который первым признал основание государства в 1948 году. С той поры Вашингтон всецело поддерживает Тель-Авив как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов, напоминает издание. Тем не менее просьба Джо Байдена о расширенном финансировании Израиля застопорилась в конгрессе. Кроме того, в США усиливаются голоса критиков израильской войны в секторе Газа, что оказывает влияние на отношение к наращиванию военного финансирования.

На протяжении всего своего правления Биньямин Нетаньяху остаётся противоречивым политиком, и известно, что бывший президент США Билл Клинтон видит в нём препятствие на пути как к перемирию, так и к созданию двух независимых государств на территории Израиля. В бытность своего вице-президентства при Бараке Обаме Джо Байден также поссорился с Нетаньяху, когда их мнения разошлись по этому же вопросу.

Прямо сейчас нет никаких шансов на решение палестино-израильского кризиса путём создания двух государств. Вместо этого Белый дом наблюдает за контурами нового мирового порядка, основы которого вырисовываются, среди прочего, через конфликты на Ближнем Востоке.

Позиции Китая и России, которые ранее стояли по разные стороны баррикад в ряде различных международных разборок, в настоящее время сближаются в различных контекстах. Именно в этом США видят множественные риски, которые Евросоюзу и НАТО «придётся учитывать».

На фоне старых международных конфликтов, приобретающих новое измерение, перед американцами возникает ряд проблем, которые беспокоят Вашингтон. Это относится, среди прочего, к Северной Корее, которая недавно осуществила несколько запусков ракет малой и большой дальности, а также межконтинентальной ракеты, каждая из которых может быть носителем ядерных боеголовок, отмечает автор статьи.

Северная Корея открыто поддерживает Россию в украинском конфликте. Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чен предупредила США, Южную Корею и Японию о «последствиях» в случае проведения этими странами совместных военных учений.

В то же время Китай предостерегает США о продолжении наращивания своего военного присутствия в Тихом океане и также угрожает «последствиями» в случае, если американская помощь Тайваню не будет приостановлена.

Кризис в Газе становится частью быстро меняющегося противостояния сверхдержав и альянсов, которые трудно предсказать и невозможно контролировать, однако смутные очертания нового мирового порядка уже определены, резюмирует Göteborgs-Posten.