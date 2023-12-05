Политика санкций и подрыв «Северного потока» показали всему миру, что Запад — ненадёжный партнёр, отмечает ведущий подкаста The New Atlas Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. По его словам, Европа и Америка считают непредсказуемость своим козырем, однако у всего мира это вызывает лишь отторжение.

БРАЙАН БЕРЛЕТИК, ведущий The New Atlas: Согласен, это не ослабляет Россию. Более того, это усиливает многополярный мир. Если подумать, санкции в особенности заставили Россию опробовать альтернативы всем этим системам, от которых её отключили и которые были монополией Запада на протяжении десятков лет.



Это разрабатывалось много лет, Россия сделала это не в одночасье. Но представилась идеальная возможность — и не только для России — обратиться к этим альтернативам и сосредоточиться на их укреплении.



Но и весь остальной мир следил за этим. Даже, казалось бы, союзники США. Они смотрят на происходящее и думают: «Мы могли бы быть следующими, нам надо выпутаться из этого, пора освободиться. Дело приобретает некрасивый оборот, мы не можем верить ничему, что говорят США или Европа. Они взрывают трубопроводы, они неуправляемы!»



Просто поставьте себя на место любого инвестора, любого, кто хочет что-то построить. Чего вы желаете больше всего? Стабильности. И вы желаете работать с предсказуемыми людьми. Даже если они плохие люди, вы хотите, чтобы они были предсказуемыми.



Запад как будто хватается за соломинку: «Мы слабые, ничего не удаётся, но если мы по крайней мере будем непредсказуемы, это может дать нам преимущество!» В действительности это лишь вызывает больше отторжения в мире.



Дата публикации 03 декабря 2023 года.