Сначала граница, потом Украина: сенатор Грэм назвал главное условие для дальнейшей помощи Киеву

Основная помеха для предоставления дальнейшего финансирования Украине — неспособность американских политиков прийти к компромиссу в отношении миграционного кризиса. Такую позицию сенатора Линдси Грэма приводит The New York Post. По его словам, именно политика Байдена, позволяющая мигрантам оставаться в США в ожидании убежища, мешает заключению двухпартийной сделки по помощи Украине и безопасности границ.

Сенатор Линдси Грэм в воскресенье заявил, что именно политика президента Байдена, позволяющая мигрантам оставаться в США в ожидании убежища, мешает заключению двухпартийной сделки по помощи Украине и безопасности границ, сообщает The New York Post. По словам сенатора, перед уходом в рождественский отпуск члены палаты представителей в очередной раз попытались устранить разногласия — но так и не смогли прийти к соглашению.

Как отмечает издание, республиканцы уже давно критикуют так называемую условно-досрочную политику администрации Байдена, которая позволяет мигрантам въезжать в США и оставаться там, пока их просьбы о предоставлении убежища рассматриваются в суде. Именно в этом, по мнению Грэма, заключается основная причина споров и задержки финансирования Украины: «Загвоздка в условно-досрочном освобождении. Эта администрация не хочет отпускать инструмент, которым она злоупотребляет».

До тех пор, пока Белый дом не согласится пойти на уступки республиканцам и не начнёт решать миграционный кризис, поразивший города по всей Америке, помощь Киеву продолжит находиться под вопросом. Ожидается, что конгресс вернётся к этой проблеме не раньше окончания январских праздников, пишет NYP.