CNN: помощь США Украине слабеет — это грозит Западу коллапсом

США не могут выполнить обещания помощи, данныные Киеву, а это грозит развалом «всевозможным структурам» Запада, заявила в интервью CNN экс-глава бюро телеканала в Москве Джилл Догерти. Она также отметила, что поддержка Украины уже слабеет, поскольку конгресс всё ещё не одобрил новый пакет помощи, а Европа не справляется. При этом если Вашингтон откажется от поддержки Киева, то это будет воспринято правительством как поражение.

Теперь к войне России против Украины. Жёны, матери и партнёрши российских солдат устроили тихую акцию протеста возле Кремля. Они надели белые косынки и возложили цветы к могиле неизвестного солдата. Они заявили, что таким образом отдают дань памяти погибшим и призывают правительство вернуть их близких домой после почти двух лет войны.

Со мной на связи Джилл Догерти. Она адъюнкт-профессор Джорджтаунского университета, сотрудник CNN и бывший шеф московского бюро CNN. Давайте поговорим, Джилл. Прошло два года с тех пор, как Россия вторглась на Украину. Сейчас Россия удерживает, кажется, пятую часть страны, а Украина пытается укрепить свою поддержку на западе. Глядя на то, как обстоят дела сейчас, как вы думаете, есть ли у России преимущество, учитывая её стратегию, которая заключается в том, чтобы просто закрыться и дожидаться, пока терпение и поддержка Запада достигнут предела?

ДЖИЛЛ ДОГЕРТИ, экс-глава московского бюро CNN: Не знаю, как насчёт предела, Майкл, но, похоже, это их стратегия. Я имею в виду, если вы посмотрите на ситуацию прямо сейчас, то боевые действия практически застопорились. А с политической точки зрения в Соединённых Штатах сейчас сложилась ситуация, когда конгресс не может собраться вместе, чтобы одобрить выделение денег, которые президент Байден хочет получить для Украины. Поэтому я думаю, что стратегия России и Путина, вероятно, заключается в том, чтобы переждать Запад, дождаться, когда Запад рухнет, дождаться, когда единство союзников распадётся, и надеяться, что, возможно, политически в Соединённых Штатах всё изменится, и тогда не будет никакой оппозиции тому, что он делает на Украине. Трудно это утверждать, но я думаю, что стратегия действительно заключается в ожидании.

Да, это интересно. Я читал статью в Институте изучения войны, где говорится, что Путину нужно, чтобы США выбрали бездействие на Украине. Иначе Россия не сможет победить. И они сказали, цитата, что победа России ослабит сдерживание Америки во всём мире, что придаст сил другим, имеющим явное или скрытое намерение нанести вред США. Вы бы согласились с этим?

ДЖИЛЛ ДОГЕРТИ: О, я определённо согласна. Я думаю так, скажем, в отношении государств, которые захотят воспользоваться этим, так и в отношении террористических группировок. Я имею в виду, что есть много уроков, которые люди, желающие зла Соединённым Штатам и Западу, могут извлечь из этого.

Если вы посмотрите на то, что Соединённые Штаты не смогли выполнить обещание, которое президент дал очень четко — помочь Украине, — это было бы равносильно отступлению. Вы можете утверждать, что отказываетесь от обещания, и если это произойдет, то теоретически вы увидите, что европейским союзникам будет трудно продолжать оказывать помощь, а всевозможные структуры, которые мы имеем на Западе, начнут разрушаться или разваливаться. И я думаю, что многие диктаторы по всему миру извлекли бы из этого некоторые уроки.

Дата выхода в эфир 25 декабря 2023 года.