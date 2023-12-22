Die Welt: Киеву предстоит расплачиваться за еврокредиты в течение 35 лет

Урсула фон дер Ляйен объявила о последнем кредите в этом году для Киева. Продолжение кредитной программы в следующем году под вопросом из-за позиции Венгрии. Die Welt напоминает, что для Украины еврокредиты — суровая необходимость, без которой она не сможет платить зарплаты и пенсии, но они также увязаны с программой реформ, которые требует ЕС. Также это не безвозмездная помощь. Планируется, что Киев вернёт все долги за 35 лет после 2033 года.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о перечислении Украине последнего кредита в этом году. Он составит €1,5 млрд. В декабре 2022 года ЕС утвердил кредитное финансирование в размере €18 млрд, но в этом году принять новую программу кредитной помощи не удалось. Ситуация остаётся «неясной», — сообщает Die Welt, так как глава Венгрии Виктор Орбан по-прежнему угрожает своим вето, потому что считает, что Брюссель несправедливо отказывает Будапешту в субсидиях.

В случае если в ближайшее время не будет найден компромисс с Венгрией, оставшиеся 26 стран-членов, вероятно, будут действовать самостоятельно, вне рамок ЕС, сообщает немецкое издание. Следующий саммит ЕС запланирован на 1 февраля 2024 года, и фон дер Ляйен предупредила в четверг, что до этой встречи необходимо обязательно прийти к «соглашению, чтобы продолжать предоставлять Украине необходимую ей поддержку».

Die Welt отмечает, что Киев вынужден полагаться на еврокредиты, так как только они позволяют украинскому государству «обеспечивать продолжение выплат заработной платы и пенсий». От них же зависит продолжение работы школ, больниц и убежищ для перемещённых лиц. На эти деньги проводится ремонт критической инфраструктуры.

Немецкая газета также напоминает, что долгосрочная финансовая помощь поступает на Украину в виде займов и увязана с проведением реформ: «Кредиты, представлявшиеся до этого, были связаны с 20 обязательствами по реформированию и обязательствами по отчётности». То, что на Украине продолжаются боевые действия, не меняет условий для Киева, он должен продемонстрировать успехи в становлении правового государства и борьбе с коррупцией для продолжения программ финансовой помощи от ЕС.

Предполагается, что возвращать займы Киев начнёт после 2033 года, на их полную оплату у него уйдёт 35 лет. Речь идёт только о самой сумме кредитов, начисляемые проценты оплачивают страны — члены ЕС.