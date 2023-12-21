Foreign Policy: Украина на пути к политической катастрофе в следующем году

Киев начал готовиться к катастрофе, которая ожидает Украину без финансовой и военной помощи со стороны стран Запада, пишет Foreign Policy. Раскол внутри Европы в отношении продолжения оказания поддержки Киева растёт, в то время как конгресс США отказался выделить средства американских налогоплательщиков на нужды украинцев. Однако больше всего Евросоюз и Незалежная боятся возвращения в президентское кресло Дональда Трампа.

Неспособность ВСУ прорвать укреплённые оборонительные рубежи вооружённых сил России на южном направлении этим летом разочаровала Киев, однако новости на дипломатическом и политическом фронте вызывают гораздо большую тревогу, пишет Foreign Policy.

Отсутствие значительных территориальных завоеваний стало горькой пилюлей для Киева, но, несмотря на все неудачи, после того как были преодолены все табу в отношении предоставления ВСУ тяжёлого вооружения и ракет большой дальности, вооружённый конфликт, по мнению многих западных военных экспертов, по-прежнему развивался в пользу Украины, поскольку Запад поддерживал на плаву экономику Незалежной и продолжал поставлять оружие.

Тем не менее события этой зимы показали гораздо менее радужную картину, и Киев уже сейчас начал готовиться к будущему без помощи Запада. Свидетельством начавшегося раскола в Европе можно назвать итоги недавних выборов в Словакии и Нидерландах, не говоря уже о позиции Венгрии. Кроме того, зимой продолжились блокады украинских водителей грузовиков на границе Украины с Польшей и Словакией.

Однако самые мрачные новости поступают из США. Выступая перед журналистами 4 декабря, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан резко заявил, что средства, выделенные американским правительством для Украины, закончились, и предупредил, что, если конгресс не примет дальнейшие законопроекты о финансировании Киева, это повлияет на обороноспособность ВСУ.

Но на этом проблемы не заканчиваются. Соединённые Штаты и Европа не смогли произвести достаточно артиллерийских боеприпасов для удовлетворения потребностей ВСУ, и этот дефицит привёл к тому, что Южная Корея в 2023 году стала крупнейшим поставщиком артиллерийских боеприпасов, переплюнув все европейские страны, вместе взятые. Технические возможности Кореи не безграничны, в то время как ВПК США и Европы всё ещё находится на недостаточном уровне, и если этот недостаток не устранить, то последствия для Украины могут быть катастрофическими, сетует автор статьи.

Однако даже если администрации Джо Байдена удастся обеспечить финансирование Украины на 2024 год, одна из самых серьёзных угроз для Киева заключается в приходе к власти в США Дональда Трампа. Второе президентство Трампа «поставит под угрозу» не только американскую демократию, но и весь глобальный мировой порядок. Отказ Трампа от обязательств Вашингтона по отношению к Киеву вызовет тревогу не только в Киеве, но и во всей Европе, где последствия этому будут ощущаться наиболее остро.

В недалёкой перспективе будущее Украины и, возможно, безопасность всей Европы висят на волоске. Именно поэтому Европа не может позволить себе успокоиться перед лицом «растущей угрозы» президентства Трампа. До тех пор пока ЕС не сможет сравниться или превзойти нынешние темпы производства боеприпасов в России, ситуация «начнёт поворачиваться» против Украины, если американское лидерство продолжит давать сбои. Правда в том, что лидерство США в этом и любом другом актуальном международном вопросе не может быть гарантировано. Для того чтобы Украина имела шанс на победу, её союзникам следует начать готовиться к катастрофе уже сейчас, резюмирует Foreign Policy.