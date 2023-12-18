Dialogue works: США придётся сесть за стол переговоров, потому что Украина точно проиграет

Соединённые Штаты начнут переговоры, потому что видят, что у Киева нет шансов одержать победу, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works профессор Питтсбургского университета Дэниел Ковалик. По его словам, Вашингтон и так сейчас разрывается между Украиной и Израилем, что явно не играет на руку Байдену в свете предстоящих выборов.

Неужели мы приближаемся к тому моменту, когда администрация Байдена скажет, что давайте пойдём на переговоры с русскими? Это не будет работать в нашу пользу. Как вы оцениваете ситуацию на Украине?

ДЭНИЕЛ КОВАЛИК, профессор Питтсбургского университета: Я думаю, что есть вероятность того, что США захотят сесть за стол переговоров, потому что они видят, что конфликт, вероятно, проигран, и они обеспокоены тем, что их ресурсы разбросаны по всему миру, потому что сейчас, опять же, они поддерживают Израиль в уничтожении жителей Газы. Так что я думаю, что есть вероятность того, что в какой-то момент США решат, что им необходимо договориться о прекращении этого конфликта. Да, я думаю, что это реальная возможность. Посмотрим.

Я думаю, что если реалисты добьются своего, люди, которые понимают, что всё потеряно, то, да, так все и закончится. Ирония или печальная трагедия заключается в том, что, как вы знаете, ещё в марте 2022 года можно было заключить соглашение с Россией, по которому Украина могла бы сохранить все свои территории, но США наложили на это вето.

Они воспрепятствовали этому. Таких условий больше не будет. Теперь. Этого больше нет. Этих условий больше нет. Украина, при любом раскладе, проиграет. Определённо Донбасс, если не два других региона, которые проголосовали за присоединение к России. Готовы ли США смириться с тем, что в какой-то момент им придется это сделать.

Байден просил Конгресс одобрить новый денежный транш, который он собирается направить на Украину. Это политический ход? Это для его переизбрания в 2024 году, или он действительно продолжит эту политику на Украине, если победит в 2024 году?

ДЭНИЕЛ КОВАЛИК: Может быть и так, но я думаю, что сейчас им движут две вещи.

Первая — да, его переизбрание. Он боится, что, если Украина потерпит полное поражение от России, это уничтожит его шансы на переизбрание. Он так много вложил в это дело, так много денег, так много своего влияния, что это может оказаться фатальным для его шансов на переизбрание.

И ещё, конечно, с этим связано то, что у него и его сына есть проблемы с коррупцией на Украине. И я думаю, он боится, что, если они заберут деньги, то люди на Украине, даже в руководстве страны, могут начать говорить и вывести на чистую воду некоторые из этих коррупционных схем. Думаю, именно эти вещи мотивируют его сейчас.

Как вы думаете, Зеленский способен вести переговоры с русскими?

ДЭНИЕЛ КОВАЛИК: Я думаю, что с Зеленским, скорее всего, покончено или близко к тому. Но, честно говоря, неважно, кто стоит у руля в Киеве. Правда в том, что переговоры будут вести США.

Об этом говорит тот факт, что, когда Зеленский в марте хотел договориться с Россией, США вмешались и сказали, — «Нет, не делайте этого». И он послушался. Я думаю, что какая бы сделка ни произошла, она будет заключена в реальности между США и Россией, и кто бы ни был у власти в Киеве в тот момент, он будет за столом переговоров, но будет молчаливым партнером Соединенных Штатов.

Дата выхода в эфир 18 декабря 2023 года.