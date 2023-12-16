На Западе прекрасно знают, что именно они спровоцировали украинский конфликт, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom директор The Libertarian Institute Скотт Хортон. Как он отметил, в результате правого путча в 2014 года Америка привела к власти на Украине «кучку нацистов — фанатов Гитлера», а затем предала их. «Наобещала им с три короба, а теперь ведёт их к унизительному поражению», — подчеркнул Хортон.

СКОТТ ХОРТОН, директор организации The Libertarian Institute: У русских действительно были законные интересы в сфере безопасности, например, не пускать напрямую граничащую с ней Украину в военный альянс с Америкой...



Верно.



СКОТТ ХОРТОН: …особенно в ситуации, когда русские забрали Крым* после спонсированного Соединёнными Штатами госпереворота в 2014 году и мнимой революции, которая, по сути, представляла собой уличный правый путч. И украинцы при поддержке американцев заявили: нет, он (Крым. — ИноТВ) всё ещё принадлежит нам, это всё ещё суверенная территория Украины и вернём его любой ценой.



А Путин неоднократно заявлял: вы постоянно говорите, что возьмёте Украину в НАТО, в то время как между нами существуют споры по поводу того, кому принадлежит Крым, — это может привести напрямую к войне, вы подталкиваете нас к этой ситуации.



И так оно и есть. Идея о том, что затем он двинется на Латвию, Литву, Эстонию и Финляндию, оттуда — на Польшу и Германию, а затем, глазом моргнуть не успеете, он уже будет в Париже и Мадриде, — всего лишь фантазия. Им прекрасно известно, что этот конфликт спровоцировали они. Они хотели, чтобы он произошёл, или как минимум думали: мы не против, если всё пойдёт по плану Б, ведь мы видим серьёзное стратегическое преимущество в том, чтобы позволить этому случиться, так что почему бы и нет?



Как сказал Збигнев Бжезинский о советском вторжении в Афганистан в 1979 году, «мы сознательно повысили шансы того, что они это сделают». Как вам такая провокация? Понимаете? Именно так они играют в эту игру.



Господин судья, честно говоря, не знаю, сколько ещё там осталось нацистов, ведь многие из них погибли в этой войне. Однако Америка посадила там, а затем предала кучку нацистов — фанатов Гитлера. Наобещала им с три короба, а теперь ведёт их к унизительному поражению.



Дата публикации 14 декабря 2023 года.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).