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Bloomberg: всё больше украинцев готовы пойти на территориальные уступки ради мира

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Согласно данным последнего опроса, значительно выросла доля украинцев, готовых пойти на территориальные уступки России в обмен на мир, сообщает Bloomberg. За последние семь месяцев эта цифра почти удвоилась и, по информации Киевского международного института социологии, проводившего опрос, наблюдается рост числа тех, кто готов к такому шагу.
Bloomberg: всё больше украинцев готовы пойти на территориальные уступки ради мира
AP
Согласно данным последнего опроса, значительно выросла доля украинцев, готовых пойти на территориальные уступки России в обмен на мир, сообщает Bloomberg. За последние семь месяцев эта цифра почти удвоилась и, по информации Киевского международного института социологии, проводившего опрос, наблюдается рост числа тех, кто готов к такому шагу. 
 
Если в мае эта цифра составляла 10%, в ноябре 14%, то в декабре показатель достиг уже 19%. И хотя «явное большинство» по-прежнему выступает против территориальных уступок, тенденция к постепенной смене настроений налицо. 
 
Украина подошла к 2024 году в состоянии неопределённости относительно финансирования, напоминает Bloomberg. Конгресс США не пошёл навстречу Байдену, отказав в выделении дальнейшей военной помощи Киеву. А в Европе Венгрия заблокировала новый пакет в размере €50 млрд. На этом фоне президент Путин в четверг подчеркнул, что Россия полна решимости достичь своих целей на Украине. 
 
Киевский международный институт социологии также опубликовал результаты другого исследования. Оно показало, что 87% респондентов уверены, что Украина могла бы нанести «значительный ущерб» России, если бы союзники Киева усилили свою поддержку в виде финансов, оружия и антироссийских санкций. 
 
При этом лишь 7% опрошенных признали, что западная помощь не сможет изменить нынешнюю ситуацию, поскольку Россия слишком сильна. 
 

 

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Bloomberg США Северная Америка
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