Bloomberg: всё больше украинцев готовы пойти на территориальные уступки ради мира
Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что Центробанк повысил ключевую ставку на 1 п.п. — до 16% годовых.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался касательно численности допущенных российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что чем дольше будут продолжаться военные действия, тем сложнее будут условия, при которых могут начаться мирные переговоры между Россией и Украиной.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что фракция КПРФ в парламенте несёт ответственность за повышенные цены на яйца. Он объяснил своё мнение тем, что ключевой комитет возглавляет депутат от этой партии Владимир Кашин.
Начальник «Трабзонспора» Эмре Ток прокомментировал возможный интерес клуба к защитнику ЦСКА Виллиану Роше.
Визит Владимира Зеленского в США обернулся фатальным провалом, говорится в материале издания Die Zeit.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение, что принимающие участие в Олимпийских играх спортсмены не смогут выступить на Играх дружбы в России.
Международный аэропорт Краснодар принял тестовый рейс авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод, сообщили в Росавиации.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о мерах по сохранению Владивостокской крепости.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко прокомментировал свой визит в Северную Корею и рассказал о перспективах сотрудничества.
Главный синоптик Приморского края Борис Кубай рассказал о потеплении в регионе с 24 декабря.
В Московской области на землях лесного фонда на следующей неделе начнётся работа в рамках операции «Ёлочка».
Председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв рекомендовал не злоупотреблять антисептиком при мытье рук.
Ведущий эксперт отдела самозанятости и предпринимательства специализированного центра занятости «Моя карьера» Ирина Пенина дала рекомендации по выбору презентов для коллег на новогодние праздники.
Синоптик Михаил Леус прокомментировал новый рекорд снежного покрова в Санкт-Петербурге.
В Омской области в 2024 году введут звание «Герой Омской области». Законодательное собрание региона подготовило соответствующий проект.
В Государственной театральной библиотеке Москвы 15 декабря состоится открытие юбилейной выставки «Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете».
Число пострадавших в результате подрыва гранат в здании Керецковского сельского совета в Закарпатье увеличилось до 26 человек, говорится в заявлении МВД Украины.
Комитет по промышленной политике заксобрания Челябинской области обсудил поправки в бюджет 2024 года, увеличивающие поддержку промышленности, транспорта и информационных технологий.
В белорусском Министерстве обороны заявили, что в Белоруссии началась внезапная проверка средств противовоздушной обороны.
Западные чиновники, которые считают возможной победу нацистского режима на Украине над Россией, не понимают расклада сил, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2024 года на постоянной основе начнёт работу программа поддержки клинических исследований лекарств на базе столичных медучреждений.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что организация прекратила финансирование нейтральных российских спортсменов.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столице выдали более 7,6 тыс. льготных ипотек для ИТ-специалистов в период с января по октябрь 2023 года.
В Перми задержали мужчину, который пытался затащить в подвал заброшенного здания 16-летнюю девушку. Возбуждено уголовное дело.
Для посетителей ВДНХ разработали специальный «Снежный маршрут», следуя которому, можно увидеть 28 зимних площадок.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что циклон «Ваня», принёсший в Москву снегопады, покинет город, а на его смену придёт оттепель.
В Якутии программу переселения льготных категорий граждан из районов Крайнего Севера профинансируют на 218 млн рублей в 2024 году.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал действия Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении россиян.
Директор международного аэропорта Краснодар Дмитрий Кириченко заявил о готовности к открытию, вся инфраструктура находится в идеальном состоянии. По его словам, все службы работают штатно и проводят тренировку.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западным странам пора осознать тупиковость развязанной ими войны против Российской Федерации руками режима Владимира Зеленского.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз могут длиться десятилетиями.
Мадридский «Реал» изменил позицию в отношении нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
Великобритания объявила о введении санкций в отношении российского Новикомбанка, говорится на сайте британского правительства.
В здании Керецковского сельского совета в Закарпатье депутат взорвал гранаты во время проведения заседания сессии. Об этом говорится в Telegram-канале МВД Украины.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал уникальной практикой то, как канцлер ФРГ Олаф Шольц отправил венгерского премьер-министра Виктора Орбана выпить кофе на время обсуждения Украины.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян до Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Будапешт в любой момент «нажмёт на ручной тормоз» в процессе переговоров Европейского союза и Украины о членстве, если это будет угрожать венгерским национальным интересам.
Центробанк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 п.п. — до 16% годовых. Регулятор констатирует, что текущее инфляционное давление остаётся высоким.
Пресс-секретарь ливанского движения «Хезболла» Мохаммад Афиф в интервью RT заявил, что в Ливане высоко ценят позицию России по палестино-израильскому конфликту и её попытки повлиять на ситуацию.
Полузащитник «Монако» Александр Головин стал лучшим футболистом 2023 года в России по версии «СЭ».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «Итоги года» с президентом России Владимиром Путиным вызвали большой интерес и никого не оставили равнодушным.
Очевидно, что ни Молдавия, ни Украина не соответствуют критериям для вступления в Европейский союз, это объединение всегда предъявляло жёсткие требования, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в пятницу, 15 декабря, выступит на железнодорожном съезде, а также запустит ряд объектов РЖД.
Охранник одной из школ в Святошинском районе Киева не пустил 11-летнюю девочку и 12-летнего мальчика в бомбоубежище во время тревоги, так как они были с собакой, заявила Киевская городская прокуратура.
Пресс-секретарь ливанского движения «Хезболла» Мохаммад Афиф в интервью RT рассказал, как ситуация в секторе Газа влияет на Ливан в экономическом и политическом плане.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что членство Финляндии в Североатлантическом альянсе представляет угрозу для России.
Пожарного Андрея Бурсина освободили из колонии в связи с отбытием основного наказания по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», сообщил РИА Новости его адвокат Александр Полковников.
Австрия сняла технические возражения по 12-му пакету европейских санкций против России, говорится в материале газеты Politico со ссылкой на дипломатические источники.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал действия Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении россиян.