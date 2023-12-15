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BFM TV: Украина вряд ли осилит новое наступление по окончании зимы

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После провала весеннего контрнаступления украинские силы заняли оборонительную позицию, тем временем российские войска наращивают атаки по всему фронту, пишет BFM TV. И хотя о значительных изменениях речь не идёт, в нынешних условиях киевские войска не смогут возобновить крупное наступление по окончании зимы, отмечает издание.
BFM TV: Украина вряд ли осилит новое наступление по окончании зимы
AP

После провала весеннего контрнаступления украинские силы заняли оборонительную позицию, тем временем российские войска наращивают атаки по всему фронту и говорят о территориальных завоеваниях на Украине, пишет BFM TV.

«Сложная ситуация на местах: сегодня инициатива, скорее, на российской стороне, притом что украинские силы, скорее, находятся в обороне», — признал в беседе с журналистами французский генерал Жером Пеллистранди.

Всё это происходит в момент, когда долговечность военной помощи Украине в Соединённых Штатах и в Европе оказалась под вопросом. В то же время Москва пытается подорвать веру западных союзников в возможную победу Украины, отмечает издание. «В российской риторике есть попытка деморализовать Запад, показав, что они выигрывают войну», — считает Пеллистранди.

Кроме того, как сообщает издание, с наступлением зимы угроза снова нависает над энергетической инфраструктурой Украины. И хотя, по словам эксперта, о значительных изменениях на фронте речь не идёт, в любом случае в нынешних условиях киевские войска не смогут возобновить крупное наступление по окончании зимы.

 

 

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BFM TV Франция Европа
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