BFM TV: Украина вряд ли осилит новое наступление по окончании зимы

После провала весеннего контрнаступления украинские силы заняли оборонительную позицию, тем временем российские войска наращивают атаки по всему фронту, пишет BFM TV. И хотя о значительных изменениях речь не идёт, в нынешних условиях киевские войска не смогут возобновить крупное наступление по окончании зимы, отмечает издание.

После провала весеннего контрнаступления украинские силы заняли оборонительную позицию, тем временем российские войска наращивают атаки по всему фронту и говорят о территориальных завоеваниях на Украине, пишет BFM TV.

«Сложная ситуация на местах: сегодня инициатива, скорее, на российской стороне, притом что украинские силы, скорее, находятся в обороне», — признал в беседе с журналистами французский генерал Жером Пеллистранди.

Всё это происходит в момент, когда долговечность военной помощи Украине в Соединённых Штатах и в Европе оказалась под вопросом. В то же время Москва пытается подорвать веру западных союзников в возможную победу Украины, отмечает издание. «В российской риторике есть попытка деморализовать Запад, показав, что они выигрывают войну», — считает Пеллистранди.

Кроме того, как сообщает издание, с наступлением зимы угроза снова нависает над энергетической инфраструктурой Украины. И хотя, по словам эксперта, о значительных изменениях на фронте речь не идёт, в любом случае в нынешних условиях киевские войска не смогут возобновить крупное наступление по окончании зимы.