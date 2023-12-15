BFM TV: Украина вряд ли осилит новое наступление по окончании зимы

10:45
В Кургане подросток спас из горящего дома двоих малолетних братьев и сестру
Двенадцатилетний житель Кургана спас из охваченного огнём дома своих младших братьев пяти и шести лет и двухлетнюю сестру до приезда спасателей.
10:44
На пограничный пункт Ваалимаа на границе Финляндии и России прибыл 71 беженец
По данным на утро 15 декабря, на пограничный пункт Ваалимаа на границе Финляндии и России прибыл 71 беженец.
10:41
В результате пожара на ферме в Татарстане погибли 25 телят
В селе Нижний Куюк Республики Татарстан загорелась внутренняя обшивка животноводческой фермы, в результате пожара погибли 25 телят. Об этом сообщило МЧС России.
10:35
Свечников: скучаю по России, бане и друзьям
Нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал о жизни в США.
10:33
Орбан: Венгрия может наложить вето на приём Украины в ЕС ещё 75 раз
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Будапешт не стал препятствовать Евросоюзу решать вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, так как у него будет возможность остановить этот процесс ещё 75 раз.
10:28
РБК: в России предложили расширить перечень стран — поставщиков авиазапчастей
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят крупнейшие российские авиакомпании, предложила Росавиации расширить список стран — поставщиков авиазапчастей.
10:21
Аршавин рассказал о сходстве «Зенита» с «Шахтёром»
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал о сходстве санкт-петербургского клуба с украинским «Шахтёром».
10:18
В Ростовской области обесточено около 200 домов из-за непогоды
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что в результате непогоды произошло отключение ЛЭП в Аксайском районе, из-за чего оказалось обесточено порядка 200 домов.
10:11
Politico: ЕС согласовал 12-й пакет санкций, пока канцлер Австрии выходил из зала
Лидеры стран Европейского союза согласовали 12-й пакет санкций в отношении России, пока выступавший против введения подобных ограничений канцлер Австрии Карл Нехаммер вышел из зала заседаний.
10:08
Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества по биатлону
Биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в спринте на втором этапе Кубка Содружества сезона-2023/24 в Уфе.
10:03
МИД: Япония готова заморозить активы 43 организаций из России
Министерство иностранных дел Японии опубликовало список из 43 российских организаций и одной компании из Объединённых Арабских Эмиратов, активы которых подлежат заморозке.
09:58
Отца устроившей стрельбу в гимназии Брянска отпустили из СИЗО
Суд постановил отпустить из-под ареста отца девочки, которая устроила стрельбу в брянской гимназии.
09:54
Аршавин: футболисты моего уровня рождаются в России раз в 50 лет
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопрос о желании воспитать нового Аршавина.
09:51
Синоптик Цыганков: в Москве побит рекорд снежного покрова 1919 года
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, когда в Москве и Московской области закончится снегопад.
09:47
TNY: отказ США от помощи Украине станет рождественским подарком Путину
Отказ американского конгресса согласовывать дальнейшую помощь Украине станет рождественским подарком президенту России Владимиру Путину, пишет издание The New Yorker.
09:42
МЧС в Приморье привели в режим повышенной готовности из-за непогоды
Сотрудники МЧС России в Приморском крае переведены в режим повышенной готовности в связи с непогодой. Об этом говорится в заявлении МЧС по региону.
09:40
На трассе М-4 «Дон» в Тульской области из-за снегопада столкнулись 14 машин
На участке трассы М-4 «Дон» около города Ефремова Тульской области из-за снегопада столкнулись 14 автомобилей, что привело к возникновению пробки длиной около 10 км.
09:38
GhanaSoccernet: «Спартак» борется с «Лос-Анджелес Гэлакси» за игрока Букари
Нападающий «Црвены звезды» Осман Букари входит в сферу интересов московского «Спартака».
09:33
МВД России утвердило порядок уничтожения всех видов беспилотников
Министерство внутренних дел России утвердило порядок подавления и уничтожения всех видов беспилотных летательных аппаратов в целях защиты жизни и здоровья населения.
09:29
Щербакова: на ОИ в Сочи думала, что Липницкая демонстрирует непостижимый уровень
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала об эмоциях, которые испытала на Играх 2014 года в Сочи.
09:27
Суд арестовал главу Троицка, задержанного за взятку в виде беговой дорожки
Суд постановил арестовать главу города Троицка Челябинской области, который подозревается в получении взятки в виде беговой дорожки от директора коммерческой организации.
09:22
Politico: Шольц предложил Орбану выйти за кофе во время обсуждения Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти и попить кофе после того, как обсуждение лидеров стран Европейского союза по вопросу начала переговоров о членстве в объединении Украины зашло в тупик.
09:17
Главный тренер «Аталанты» назвал роль Алексея Миранчука в клубе
Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выступление российского полузащитника Алексея Миранчука в последних матчах.
09:11
В Свердловской области в цеху по производству пеноблоков произошёл пожар
В селе Бобровском Свердловской области в цеху по производству пеноблоков произошёл пожар, к настоящему моменту спасатели полностью ликвидировали возгорание.
09:07
Женщина родила во время ДТП в Южно-Сахалинске
ДТП, произошедшее на перекрёстке улицы Пограничной и проспекта Мира в Южно-Сахалинске, закончилось родами. Об этом сообщило Министерство здравоохранения по Сахалинской области.
09:05
Гол Кузьменко в ворота Бобровского помог «Ванкуверу» обыграть «Флориду» в НХЛ
«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:00
Более 100 человек получили переломы при разъединении вагонов в метро в Пекине
Более 100 человек получили переломы в результате разъединения вагонов в метро в Пекине, информирует Центральное телевидение Китая.
08:56
В Хакасии завели дело из-за длительного отключения электроэнергии в морозы
Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело в связи с длительным отключением электроэнергии в период похолодания в Усть-Абаканском районе Хакасии. Об этом говорится в сообщении ГСУ СК России по региону.
08:54
Мазепин признался, что ему психологически непросто смотреть гонки «Формулы-1»
Бывший российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин рассказал о своих ощущениях при просмотре гонок чемпионата.
08:48
Минэнерго: более 228 тысяч человек остаются без электричества в регионах России
Более 228 тыс. человек в четырёх российских регионах остаются без электричества на фоне неблагоприятных погодных условий.
08:38
Негро: «Зенит» не получал от «Фламенго» предложений о трансфере Клаудиньо
«Фламенго» не отправляло официальное предложение «Зениту» по бразильскому полузащитнику Клаудиньо.
08:37
Всемирный банк: долги других стран перед Россией за 2022 год выросли на 8,7%
В прошлом году совокупная задолженность резидентов иностранных государств перед Россией выросла на 8,7% и на конец 2022 года составила $28,9 млрд.
08:30
Производители сахарной свёклы в Польше выступили за эмбарго на сахар с Украины
Польские производители сахарной свёклы призвали нового главу Министерства сельского хозяйства Чеслава Секерского ввести эмбарго на сахар с Украины, сообщила радиостанция RMF FM.
08:28
Василевский признан первой звездой матча НХЛ с «Эдмонтоном»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:25
Власти: авария на трубопроводе в Артёме в Приморье коснётся 69 тысяч жителей
Авария на магистральном трубопроводе, который обеспечивает холодной водой Артёмовский городской округ в Приморском крае, коснётся 69 тыс. местных жителей.
08:18
Марочко: ВСУ размещают вооружение в жилых районах Часова Яра в ДНР
Украинские военные размещают вооружение на территории жилых районов Часова Яра в Донецкой Народной Республике, рассказал подполковник НМ Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
08:16
Bloomberg: Россия может превентивно запретить поставки урана в США
Компания «Техснабэкспорт» (входит в российскую госкорпорацию «Росатом») предупредила клиентов из Соединённых Штатов о том, что власти России могут превентивно запретить экспорт урана в США, если Вашингтон введёт эмбарго на его импорт с 2028 года.
08:15
Кучеров стал первым игроком, достигшим отметки 50 очков в текущем сезоне НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился забитой шайбой и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».
08:09
Япония ввела санкции в отношении Москальковой и ещё 34 россиян
Правительство Японии объявило о введении персональных санкций в отношении уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, российского замминистра обороны Татьяны Шевцовой и ещё 33 российских граждан.
08:04
Три очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Эдмонтон» в матче НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:57
МО России: разведчики сорвали ротацию ВСУ в районе Работина Запорожской области
Российские разведчики и артиллеристы сорвали ротацию ВСУ у населённого пункта Работино в Запорожской области, потери украинской армии убитыми и ранеными составили до 35 человек.
07:51
Хоккеист Чинахов признан третьей звездой матча «Торонто» — «Коламбус»
«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:42
ЦАХАЛ вернул в Израиль тело убитого в Газе заложника
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила тело заложника Элиа Толедано в секторе Газа, после его вернули на родину.
07:38
Капризов не сумел реализовать послематчевый буллит в матче НХЛ с «Калгари»
«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:25
Синоптик заявил, что циклон «Ваня» принёс в Москву 20% месячной нормы осадков
Циклон «Ваня» принёс в Москву 20% месячной нормы осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
07:22
«Миннесота» одержала победу над «Далласом», несмотря на дабл-дабл Дончича
«Миннесота Тимбервулвз» обыграл «Даллас Маверикс» в матче регулярного сезона НБА.
07:11
ESPN: в МЛС ввели правило 10 секунд на замену
Американская футбольная лига МЛС сообщила об изменениях в правилах, которые вводятся со следующего сезона.
07:09
Times of Israel: армия Израиля могла назначить награду за данные о лидере ХАМАС
Армия Израиля могла назначить награду в $400 тыс. за информацию о местонахождении главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Об этом сообщила газета The Times of Israel.
06:51
Япония ввела санкции против компаний из России и ряда стран
Министерство экономики Японии ввело санкции в отношении 57 организаций из России, двух из ОАЭ, одной из Сирии и ещё двух из Узбекистана.
06:51
«Сент-Луис» обыграл «Оттаву» в матче НХЛ, Бучневич отметился голом и передачей
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).