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Bloomberg: Путин подтвердил неизменность целей СВО на Украине

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На фоне того, как Европа и США колеблются с предоставлением Киеву дополнительной помощи, Владимир Путин пообещал одержать победу в украинском конфликте, пишет Bloomberg. В частности, как поясняет издание, он заявил о решительном настрое достичь поставленных целей СВО.
Bloomberg: Путин подтвердил неизменность целей СВО на Украине
AP

В то время как союзники Киева колеблются, Владимир Путин пообещал победу России в украинском конфликте, сообщает Bloomberg.

Пока разногласия в США и Европе по поводу помощи Киеву угрожают подорвать способность последнего сопротивляться, российский лидер заявил, что его страна по-прежнему полна решимости достичь военных целей на Украине.

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей», — заявил Путин в ходе прямой линии, проходящей в этом году совместно с большой пресс-конференцией.

Говоря о целях СВО, российский лидер отметил, что «они не меняются». При этом он напомнил, что, как и раньше, речь идёт «о денацификации Украины, о демилитаризации, о её нейтральном статусе».

Путин также исключил проведение второй волны мобилизации. Отвечая на вопрос российского журналиста, он сообщил, что на данный момент контракты с Вооружёнными силами подписали 486 тыс. человек, что превышает целевой показатель, установленный правительством. А к концу года вместе с добровольцами, которые также подписывают контракт, число контрактников вырастет до полумиллиона.

«Зачем нам мобилизация? — подчеркнул Владимир Путин. — Никакой необходимости в этом нет».

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Bloomberg США Северная Америка
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