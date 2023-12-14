Bloomberg: Путин подтвердил неизменность целей СВО на Украине

На фоне того, как Европа и США колеблются с предоставлением Киеву дополнительной помощи, Владимир Путин пообещал одержать победу в украинском конфликте, пишет Bloomberg. В частности, как поясняет издание, он заявил о решительном настрое достичь поставленных целей СВО.
В то время как союзники Киева колеблются, Владимир Путин пообещал победу России в украинском конфликте, сообщает Bloomberg.
Пока разногласия в США и Европе по поводу помощи Киеву угрожают подорвать способность последнего сопротивляться, российский лидер заявил, что его страна по-прежнему полна решимости достичь военных целей на Украине.
«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей», — заявил Путин в ходе прямой линии, проходящей в этом году совместно с большой пресс-конференцией.
Говоря о целях СВО, российский лидер отметил, что «они не меняются». При этом он напомнил, что, как и раньше, речь идёт «о денацификации Украины, о демилитаризации, о её нейтральном статусе».
Путин также исключил проведение второй волны мобилизации. Отвечая на вопрос российского журналиста, он сообщил, что на данный момент контракты с Вооружёнными силами подписали 486 тыс. человек, что превышает целевой показатель, установленный правительством. А к концу года вместе с добровольцами, которые также подписывают контракт, число контрактников вырастет до полумиллиона.
«Зачем нам мобилизация? — подчеркнул Владимир Путин. — Никакой необходимости в этом нет».
Новую помощь в размере €65 млн выделила Европейская комиссия для поддержки стран — участниц ЕС, принимающих наибольшее количество беженцев с Украины. Такую информацию предоставила еврокомиссар по внутренним делам блока Илва Йоханссон.
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