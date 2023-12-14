La Dépêche: Путин подводит итоги «улыбнувшегося» ему года

Пресс-конференция 14 декабря станет для Владимира Путина возможностью подвести итоги 2023 года, который «улыбнулся» ему во всех областях, пишет La Dépêche. Как напоминает издание, Россия существенно улучшила позиции на украинском фронте, а её экономика кажется даже более процветающей, чем до введения санкций. Кроме того, слухи об ухудшении здоровья Путина не подтвердились. Вдобавок ко всему президент России вернулся на международную арену, несмотря на попытки изолировать его.

Пресс-конференция Владимира Путина 14 декабря, прежде всего, станет для российского лидера возможностью подвести итоги 2023 года, который «особенно улыбнулся хозяину Кремля практически во всех областях», пишет La Dépêche.

Как напоминает издание, положение российских сил на украинском фронте после провала контрнаступления, начатого ВСУ этим летом, и ослабления европейской и американской поддержки Киева существенно улучшилось. Отныне российские войска продвигаются вперёд, и соотношение сил «явно меняется в их пользу».

Кроме того, 12 раундов санкций, введённых Европейским союзом, замораживания активов российского Центрального банка на сумму €300 млрд и нефтяного эмбарго оказалось недостаточно для подрыва российской эномики. Она «не только выдерживает потрясения, но и кажется более процветающей, чем до конфликта на Украине», — констатирует издание. Москве удаётся продавать газ и нефть Индии, Турции, странам Центральной Азии и, прежде всего, Китаю, который поставляет ей взамен продукцию китайского производства.

Не подтвердился ни один из необоснованных слухов об ухудшении здоровья Путина. «Доказательством хорошей физической формы российского президента является его насыщенный график встреч и публичных выступлений, многие из которых транслируются по телевидению. А также большое количество дипломатических поездок», — отмечает газета.

Вдобавок ко всему российский президент продолжает возвращаться на международную арену, несмотря на попытки Запада изолировать его. 22 ноября он в режиме видеоконференции принял участие в саммите «Большой двадцатки». В октябре его принял в Китае Си Цзиньпин. А в сентябре Ким Чен Ын провёл в России пять дней, чтобы продемонстрировать сближение двух стран.

Наконец, 8 декабря Владимир Путин объявил, что будет баллотироваться на пятый срок на президентских выборах в России, и его переизбрание не вызывает сомнений, передаёт La Dépêche. Теоретически он может оставаться в Кремле до 2036 года.