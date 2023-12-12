Экономического коллапса, на который так надеялся Запад, в России не произойдёт, заявил геополитический аналитик Сайрус Янссен. По его мнению, Запад сильно просчитался в своих целях — его желание уничтожить российскую экономику и свергнуть Путина было «амбициозным, но вовсе не реалистичным». Сейчас дела России идут в гору во всех сферах, а Путин продолжает участвовать в международных саммитах и налаживать контакты.

Как утверждает The Financial Times, финансирование Украины официально закончится к концу года. Реальность такова, что Запад сильно просчитался в том, как вести себя с Россией. Запад думал, что если мы объединимся, дадим сотни миллиардов долларов Украине, то сможем покалечить российскую экономику, вызвать восстание среди российских граждан и, кто знает, может быть, даже начать революцию и свергнуть Путина с поста президента.

Цель была амбициозная, но, честно говоря, слишком эмоциональная и вовсе не реалистичная. Мы точно знаем, что правительство США больше всего на свете хотело бы свергнуть правящие правительства в России и Китае. Ничто не даст американским политикам чувствовать себя настолько счастливыми, кроме как сделать из этих стран либеральные демократии. Но, как я уже говорил, нам нужно отбросить эмоции и трезво взглянуть на факты.

На этой неделе я нашёл потрясающую статью в Der Spiegel, немецком политическом журнале, который является одним из самых влиятельных политических ресурсов в континентальной Европе. Статья называется «Почему Путин имеет все основания быть довольным собой». Прежде чем мы разберём эту статью, я хочу подчеркнуть, насколько значим тот факт, что такой немецкий журнал, как Der Spiegel, опубликовал подобную статью. Германия — крупнейшая и самая важная экономика во всей Европе. Она стала крупнейшим европейским сторонником Украины, и большинство немцев очень традиционны в своём мышлении. Они определённо не поддерживают Путина и считают, что битва между Россией и Украиной — это битва между демократией и автократией, битва между добром и злом. И несмотря ни на что, даже если ваш близкий союзник по другую сторону Атлантического океана уничтожает ваш газопровод и доступ к дешёвому природному газу, который питает вашу экономику, Украина всё равно должна победить. Но теперь даже немцы осознают, что на самом деле произошло за последние два года. Давайте разберёмся.

После начала конфликта экономика России выросла, в основном за счёт массового увеличения производства оружия. Путин не стал международным изгоем. Напротив, недавно он общался на высшем уровне с Олафом Шольцем и другими главами правительств на виртуальной встрече G20. Более того, Путина пригласили на Ближний Восток для встречи с представителями ОАЭ и Саудовской Аравии, чтобы обсудить войну Израиля с ХАМАС.

Внутри страны у автократа нет никаких проблем, и даже на поле боя дела снова идут в гору. Украинцы опасаются, что путинские солдаты могут перейти в наступление и занять новые территории. Российский президент наслаждается руководством и демонстрирует уверенность в себе, которую трудно пошатнуть. Путин с гордостью заявил: «Мы стали сильнее» — в широко транслировавшемся видеообращении к Всемирному русскому народному собору, организации при Русской православной церкви. Путин с восторгом рассказывал об аннексии украинских территорий и о том, что Россия вернула себе суверенитет мировой державы.

Топливом для российской экономики, даже на втором году военных действий, является неизменно высокая цена на нефть. Ограничить доходы России от ископаемого сырья не удалось. Переход к военной экономике, возможно, не самая устойчивая или здоровая экономическая политика, но она работает в краткосрочной и, вероятно, среднесрочной перспективе и обеспечивает тот самый рост, от которого в конечном итоге выигрывают россияне.

Пожалуй, лучшим показателем успеха является уровень безработицы, который сейчас находится на историческом минимуме. В сентябре 2020 года уровень безработицы в России составлял 6,3 процента, а к июлю 2023 года он снизился более чем в два раза и составил всего 3 процента.

Строительная отрасль России и вовсе демонстрирует рекордные показатели, а это значит, что экономического коллапса, о котором так мечтают на Западе, просто не произойдёт.

Дата выхода в эфир 11 декабря 2023 года.