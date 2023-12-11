Merkur: санкциям вопреки — немецкие товары продолжают попадать в Россию

Продукция из Германии продолжает экспортироваться в Россию, сообщает Merkur. Но не напрямую, а опосредованно — через Турцию и бывшие советские республики. Об этом свидетельствует взрывной рост экспортных показателей в эти страны. Причём таким образом штрафные меры обходят и многие другие западные государства, рассказывает немецкое издание.

Несмотря на санкции, западные товары продолжают попадать в Россию, сообщает Merkur. В основном через Турцию и бывшие советские республики. Этими торговыми маршрутами пользуются и немецкие предприятия, о чём явным образом свидетельствует взрывной рост экспортных показателей.

Вывоз немецких автомобилей и автозапчастей в Киргизию увеличился на 5500%, в Казахстан — на 720%, в Армению — на 450%, в Грузию — на 340%. При этом таким образом штрафные меры обходят и другие европейские государства, среди которых также фигурируют Польша и Литва. В целом с начала боевых действий на Украине общий объём ежемесячного экспорта из восьми самых крупных западных стран в Киргизию увеличился с $16 млн до $204 млн.

Германия больше всех остальных европейских государств способствовала углублению стратегического партнёрства ЕС с Россией, а теперь немецкие предприятия подрывают санкционный режим, негодуют эксперты. При этом они утверждают, что поставки не ограничиваются продукцией гражданского назначения. В Россию попадает в том числе и немецкое оружие, а также техника, необходимая для производства и ремонта вооружения.

По имеющимся данным, с начала боевых действия в Россию было поставлено 8 млн боеприпасов западного производства, в том числе и немецкого. Но после публикации этой информации в Берлине заявили, что не видят оснований для того, чтобы предпринимать какие-либо действия.