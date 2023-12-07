ERR: Россию не удаётся лишить доходов от поставок газа в Европу

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Преимущество в стойкости: Indian Express рассказала, почему Россия побеждает на Украине Indian Express
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Столтенберг советует странам НАТО вкладывать деньги в поставки оружия Украине
Военная помощь Украине — это хорошая возможность потратить деньги стран НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
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ВСУ обстреляли село в Белгородской области
Вооружённые силы Украины 7 декабря обстреляли село Графовка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков.
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Акинфеев: я против, чтобы меня сравнивали с Яшиным и Дасаевым
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на слова президента армейцев Евгения Гинера, который ранее заявил, что вратарь «переплюнул» легенд СССР — Рината Дасаева и Льва Яшина.
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ФОМ: 70% россиян считают, что Путину следует участвовать в президентских выборах
Более двух третей опрошенных фондом «Общественное мнение» (ФОМ) россиян считают, что российскому лидеру Владимиру Путину следует участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом заявила управляющий директор проектов фонда Лариса Паутова.
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Дипмиссия: Россию на инаугурации Милея в Аргентине будет представлять посол
Российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов будет представлять Россию на инаугурации избранного аргентинского президента Хавьера Милея.
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Вертолёт Ми-8 МЧС прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших в школе
Вертолёт Ми-8 МЧС России прибыл в Брянск, чтобы эвакуировать пострадавших в результате стрельбы в школе.
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Раиси на встрече с Путиным назвал ситуацию в Газе проблемой всего человечества
События, которые происходят в секторе Газа, являются проблемой не только для стран Ближнего Востока, но и для человечества в целом. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил его иранский коллега Ибрагим Раиси.
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Салах, Хакими и Осимхен вошли в шорт-лист титула лучшего футболиста Африки
Африканская конфедерация футбола (CAF) определила шорт-лист претендентов на титул лучшего футболиста страны.
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Минюст внёс американскую RAND Corporation в реестр нежелательных организаций
Российское Министерство юстиции внесло американскую исследовательскую организацию RAND Corporation в список нежелательных на территории России организаций.
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Истребитель ВВС Саудовской Аравии F-15 SA разбился во время учебного полёта
Истребитель-бомбардировщик F-15 SA Военно-воздушных сил Саудовской Аравии потерпел крушение во время выполнения тренировочного полёта. Об этом сообщили в Министерстве обороны королевства.
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ГП готовит иски о геноциде в годы Великой Отечественной войны ещё в 11 регионах
Генпрокурор России Игорь Краснов в онлайн-режиме принял участие в Международной научно-практической конференции, приуроченной к 75-летию со дня принятия в декабре 1948 года Конвенции ООН о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него.
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Наследный принц Омана призвал менять миропорядок с засильем Запада
Необходимо изменить несправедливый миропорядок, в котором наблюдается «засилье Запада», заявил наследный принц, министр молодёжи, культуры и спорта Омана Зиязин бен Хайсам Аль Саид.
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В МИД заявили, что Аргентина пригласила Россию на инаугурацию президента Милея
Аргентина пригласила российскую сторону на инаугурацию избранного лидера государства Хавьера Милея. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.
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Малинин: рад, что после четверного акселя смог остаться на ногах
Американский фигурист Илья Малинин поделился впечатлениями от выступления в короткой программе в финале Гран‑при ISU в Пекине (Китай).
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Институт Pantone назвал персиковый главным цветом 2024 года
Институт цвета Pantone объявил персиковый цвет 13-1023 Peach Fuzz («персиковый пушок») главным цветом 2024 года.
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В ЦБ заявили о росте до 46,2% доли юаня на биржевом рынке России
Доля юаня на биржевом рынке России выросла до 46,2%. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ России.
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Многонациональные учения Maple Arch — 2023 начались в Грузии
Министерство обороны Грузии сообщило о начале многонациональных командно-штабных учений Maple Arch — 2023. Как сообщили в пресс-службе ведомства, они проводятся под руководством Канады.
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Червиченко — об удалении Абаскаля: ему было достаточно посмотреть на Беришу как на дурака
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал эпизод с удалением главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за толчок полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши.
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В Москве открылся форум «Языковая политика в Российской Федерации»
В Москве начал работу форум «Языковая политика в Российской Федерации», который приурочен к Году русского языка как языка межнационального общения в СНГ.
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Червиченко: в КДК вообще не понимают, что такое футбол
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о работе руководителей контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).
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Путин заявил, что воспользуется приглашением посетить Иран
Президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Ибрагимом Раиси заявил, что обязательно воспользуется приглашением посетить Иран.
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Бойцы рассказали военкору RT, как модернизируют свои танки в полевых условиях
Бойцы 1-й танковой армии рассказали военкору RT Александру Симонову, как модернизируют свои танки Т-72Б3 в полевых условиях.
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«Аэрофлот»: сбой произошёл в системе бронирования билетов Leonardo
В системе бронирования билетов Leonardo произошёл сбой, сообщили в компании «Аэрофлот».
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Жительницу Красноярска заподозрили в мошенничестве при поставке протезов
Предпринимательница из Красноярска стала фигуранткой уголовного дела, возбуждённого по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Женщину заподозрили в махинациях при поставке протезов для инвалидов.
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Червиченко назвал КДК сектой после решения дисквалифицировать Карпина и Галактионова
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и наставника «Локомотива» Михаила Галактионова.
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В Совкомбанке не исключили возможность снижения ключевой ставки ЦБ до 6—7% в 2024 году
Заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов представил «суперпозитивный» сценарий развития экономики России на 2024 год. Прогноз предполагает резкое торможение инфляции, снижение ключевой ставки и сильное укрепление рубля.
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Тикнизян назвал Санкт-Петербург футбольной столицей
Защитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян рассказал, какой город является футбольной столицей России.
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МОК заявил о продолжении допинг-контроля в России
Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением о ситуации с допинг-контролем в России.
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Евродепутат: фон дер Ляйен всё сильнее втягивает ЕС в конфликт на Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен всё сильнее втягивает Евросоюз в конфликт на Украине и требует от стран всё больше денег на Киев, заявил евродепутат Харальд Вилимски, который возглавляет делегацию Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте.
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В Москве началась встреча Путина и Раиси
В Москве началась встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрагима Раиси.
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Петрова: любой другой теннисист на месте Звонарёвой уже давно бы закончил карьеру
Экс третья ракетка мира Надежда Петрова высказалась о секрете успеха российской теннисистки Веры Звонарёвой.
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ТАСС: на Новом Арбате в центре Москвы загорелся ресторан
Пожар начался в ресторане на Новом Арбате в центре Москвы. Эвакуированы 70 человек.
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Орешкин назвал автоматизацию производства одним из важнейших приоритетов
Автоматизация производства в ближайшее время станет одним из приоритетных направлений развития в России. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин.
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Петрова: Андреева мне чем-то напоминает Соболенко и Рыбакину
Экс третья ракетка мира Надежда Петрова высказала мнение, что российская теннисистка Мирра Андреева в прошедшем сезоне удивила всех, ярко выступив на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.
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Орлов: про Головина будут говорить больше, чем про Аршавина
Комментатор Геннадий Орлов сравнил европейские карьеры полузащитника «Монако» Александра Головина и бывшего футболиста «Арсенала» Андрея Аршавина.
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В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
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Spiegel: в ФРГ не смогли согласовать бюджет на 2024 год
Новый финансовый год начнётся в Германии без согласованного бюджета на 2024 год. Об этом сообщил журнал Spiegel со ссылкой на данные немецких чиновников.
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«Ъ»: Генпрокуратура России запросила у Канады экстрадицию эсэсовца Гуньки
Запрос об экстрадиции бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки направила 7 декабря властям Канады Генеральная прокуратура России. Его обвиняют в геноциде мирного населения Украинской СССР в период Великой Отечественной войны.
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Парламент Дании принял закон о запрете сожжения Корана
Парламент Дании принял закон, предполагающий установление запрета на сожжение религиозных текстов, в том числе Корана.
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ЦБ: Россия работает над развитием цифровых финансов в международных расчётах
Удобный механизм, который позволил бы совершать международные расчёты в национальных валютах, является обсуждаемой темой в Банке России. Как отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина, перспективы таких расчётов — за цифровыми финансами.
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Степанова: пока я буду достойно бегать на лыжах — фамилию не забудете
Российская лыжница Вероника Степанова рассказала о своей реакции на отношение общественности к ней.
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Директор фонда Пахмутовой опроверг сообщения о её госпитализации
Директор фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко опроверг сообщения о госпитализации композитора. По его словам, это «враньё».
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РИА Новости опубликовало видео побега бизнесмена Усса из-под ареста в Италии
Российский предприниматель Артём Усс сбежал в марте из-под домашнего ареста в Италии в сопровождении одного из организаторов побега, после чего направился к границе со Словенией.
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ВЦИОМ: 78% россиян заявили о готовности участвовать в выборах президента России
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 78% российских граждан заявили, что готовы принять участие в президентских выборах в России в 2024 году.
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Шавло осудил КДК за решение дисквалифицировать Карпина за слова о дебилах
Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на две игры.
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Губернатор ЯНАО Артюхов наградил заслуженных жителей региона
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в Салехарде наградил заслуженных ямальцев региональными наградами и вручил государственные награды.
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Начались финальные этапы конкурса «Лидеры России»
В Москве для управленцев Центрального федерального округа и представителей зарубежных государств стартовали заключительные этапы пятого сезона конкурса «Лидеры России».
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Умер снявшийся в сериале «Острые козырьки» актёр и писатель Бенджамин Зефанайя
Умер британский актёр и писатель Бенджамин Зефанайя, снявшийся в сериале «Острые козырьки», ему было 65 лет.
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Силуанов подтвердил внесение предложения о поднятии взноса по льготной ипотеке
Министерство финансов России предложило поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%, подтвердил глава ведомства Антон Силуанов на форуме ВТБ «Россия зовёт!».
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Шавло не согласился с решением КДК дисквалифицировать Абаскаля за толчок Бериши
Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о решении контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за толчок полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши.