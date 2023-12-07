ERR: Россию не удаётся лишить доходов от поставок газа в Европу

Российского газа Европа получает значительно меньше прежнего, но окончательно отрезать России доходы от поставок газа в Европу не удалось. Как передаёт ERR, эксперты отмечают, что помимо трубопроводного газа, в Европу поступает российский сжиженный природный газ, объёмы которого достигают 18% от всего импорта.

Российского газа Европа получает значительно меньше прежнего, но окончательно отрезать России доходы от поставок газа в Европу не удалось. Как передаёт ERR, по оценкам Еврокомиссии, в этом году Евросоюз импортирует в общей сложности 40—45 млрд кубометров российского газа. Для сравнения, в 2021 году импортировано 155 млрд кубометров. Однако с приходом зимы импорт российского газа вновь начал расти.

«Трубопроводный газ идёт из России через «Турецкий поток» — газопровод, который проходит через Турцию в Болгарию и далее. Объёмы там сейчас рекордные, столько никогда оттуда не поставлялось. Постоянно поступает газ и через Украину. Несмотря на войну, поступающие оттуда объёмы в последние недели заметно выросли», — говорит член правления предприятия Baltic Energy Partners Марко Алликсон.

Помимо трубопроводного газа, в Европу поступает российский сжиженный природный газ. С начала года 18% импорта СПГ приходится на Россию. Российский СПГ направляется, например, во Францию, Испанию и в другие страны.

«И нашим ближайшим соседям, Финляндии, тоже поставляется СПГ из России. Поэтому, к сожалению он попадает на этот рынок, поскольку не запрещён полностью», — резюмировал эксперт.