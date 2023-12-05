GT: Китай и Россия наращивают энергетическое сотрудничество рекордными темпами

Согласно данным компании PipeChina, за последние четыре года по восточному маршруту газопровода между Китаем и Россией было транспортировано более 50 млрд кубометров природного газа. Причём за этот год объём экспорта уже превысил 20 млрд кубометров, установив новый рекорд, сообщает Global Times. Это свидетельствует об активном развитии энергетического сотрудничества между двумя странами, подчёркивается в статье.

Китайско-российское сотрудничество в энергетической сфере всё более активно расширяется и углубляется, пишет Global Times. Об этом свидетельствует и недавняя статистика, которую обнародовала компания PipeChina.



Согласно этим данным, по восточному маршруту газопровода из России в Китай за последние четыре года эксплуатации было поставлено более 50 млрд кубических метров природного газа. Причём с начала текущего года по этому трубопроводу было транспортировано уже более 20 млрд кубометров газа, что стало новым рекордом, отмечается в статье.



Восточный маршрут газопровода, связывающего с Россией, является уже третьим трансграничным газопроводом Китая. Компания PipeChina также продолжает развивать инфраструктуру, включая размещение дополнительных объектов, чтобы увеличить пропускную способность этого трубопровода общей длиной 5111 км, поясняет Global Times.



По статистике, первоначальная пропускная способность составляла 5 млрд кубических метров. Однако к настоящему моменту она уже увеличилась до 20 млрд — и ожидается, что в следующем 2024 году эта цифра продолжит расти.



Рост объёмов поставок российского природного газа свидетельствует об углублении энергетического сотрудничества между двумя странами, подчёркивается в статье. По сообщениям СМИ, Россия на данный момент является третьим по величине экспортёром природного газа и вторым по величине экспортёром сырой нефти в Китай.



По прогнозам, к 2040 году импорт сырой нефти в Китай будет составлять более 200 млн тонн, а импорт природного газа превысит 180 млрд кубометров. Обе страны традиционно связывают тесные экономические и торговые отношения, особенно в сфере энергетического сотрудничества, отмечается в статье.



Как свидетельствует статистика, с января по август этого года общий объём торговли энергоносителями между Китаем и Россией достиг $56,19 млрд. Это примерно на 6,2% больше, чем в прошлом году, сообщает Global Times.



Китайско-российское энергетическое сотрудничество и в будущем будет оставаться важной частью двусторонней торговли, позволяя поддерживать торговый баланс. Такое мнение выразил Ван Чжэнь, президент Института экономики в сфере энергетики CNOOC, пишет Global Times.



На состоявшемся в октябре этого года V Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме китайские и российские компании подписали около 20 новых соглашений о сотрудничестве, что также способствует дальнейшему углублению связей в энергетическом секторе. По имеющимся данным, в этом году экспорт энергоносителей из России в Китай увеличился на 17% в годовом исчислении, говорится в статье.

Компания PipeChina, которая отвечает за строительство восточного маршрута проекта газопровода между Россией и Китаем с прокладкой трубопровода от города Хэйхэ (в провинции Хэйлунцзян) до Тайсина (в восточно-китайской провинции Цзянсу), также уверена, что поступающая из Сибири энергия будет способствовать качественному развитию экономики Китая.



Согласно имеющейся статистике, за 2022 год Китай потребил около 367,5 млрд кубометров природного газа, из которых 109,25 млн тонн было импортировано. При этом спрос на китайском рынке на природный газ, являющийся экологически чистым источником энергии, продолжает постоянно расти, заключает Global Times.