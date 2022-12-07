Xinhua: восточный маршрут газопровода «Сила Сибири» достиг Шанхая

Газопровод «Сила Сибири» в Китае удалось протянуть до его конечного пункта в Шанхае. Как передаёт Xinhua, в Китайской корпорации нефтегазовой трубопроводной сети сообщили, что участок Тайань — Тайсин восточного маршрута газопровода Китай — Россия официально был сдан в эксплуатацию.

В Китайской корпорации нефтегазовой трубопроводной сети сообщили, что участок Тайань — Тайсин восточного маршрута газопровода Китай — Россия официально был сдан в эксплуатацию. Как передаёт Xinhua, это означает, что восточный маршрут этого трансграничного газопровода удалось протянуть до его конечного пункта в Шанхае на востоке Китая.



По словам сотрудника корпорации Ли Бо, восточная ветка газопровода Китай — Россия на китайской территории берёт начало в пограничном городе Хэйхэ и заканчивается в мегаполисе Шанхай, пересекая девять провинций, автономных районов и городов центрального подчинения. Её общая протяженность на территории Китая составляет 5 111 км, из них 3 371 км новопостроенные, а остальные 1 740 км уже находились в эксплуатации.



После ввода в эксплуатацию всего восточного маршрута китайско-российского газопровода объём поставок природного газа из Сибири в три провинции на северо-востоке Китая, регион Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй и регион дельты реки Янцзы из года в год будет увеличиваться. Ожидается, что к 2025 году объём поставок газа стабилизируется на уровне 38 млрд кубометров в год.