El Periódico: Испания вышла в лидеры по импорту российского газа в ЕС

С начала 2023 года объём импорта газа из России в Испанию увеличился более чем на 50%, в результате чего страна стала крупнейшим импортёром этого российского сырья в Европе, сообщает El Periódico. По данным издания, только за первые семь месяцев текущего года испанские энергетические компании заплатили €1,65 млрд за российский газ, что составляет почти треть от общей для ЕС суммы — €5,51 млрд.

Испания активно пользуется преимуществами своего огромного парка регазификационных установок для приёма и отгрузки газа на суда, чтобы стать «ключевым игроком на газовой шахматной доске континента». Как отмечает El Periódico, газовая система страны, в которой сосредоточена треть регазификационных мощностей всей Европы, превращается в крупный континентальный хаб для приёма и реэкспорта сжиженного природного газа.

Издание напоминает, что, хотя Европа взяла курс на снижение зависимости от российского газа, сократив импорт российского трубопроводного газа, экономические санкции Европейского союза на это сырьё не распространяются. И главными воротами для российского газа в Европе становится Испания. По данным испанской энергетической компании Enagás, с начала российской спецоперации на Украине объём российского газа, поступающего в Испанию, продолжает расти. В этом году он увеличился более чем на 50%, в результате чего страна стала крупнейшим импортёром газа из России в Европе, обойдя Францию и Бельгию.

По оценкам американского Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), за январь — июль страны Европейского союза закупили российского газа на сумму €5,51 млрд, причём почти треть этой суммы пришлась на закупки, предназначенные для испанского газового рынка. За первые семь месяцев текущего года энергетические компании заплатили €1,65 млрд за российский газ, что составило четверть от общей суммы импорта сжиженного природного газа в Испанию (€6,3 млрд). По данным IEEFA, Франция закупила российского газа на €1,32 млрд, Бельгия — на €1,3 млрд и Нидерланды — на €910 млн.

El Periódico отмечает, что испанское правительство неоднократно публично призывало энергетические компании сократить закупки российского газа, уточняя при этом, что компании всё же могут продолжать покупать его, учитывая отсутствие санкций. Мадрид даже напрямую обратился к крупным газовым операторам с просьбой прекратить закупки российского газа и не подписывать новые контракты после истечения срока действия текущих.

Эксперты указывают на различные обстоятельства, объясняющие постоянный рост закупок у России. Во множестве случаев импорт связан с долгосрочными контрактами, подписанными задолго до февраля 2022 года. Невыполнение обязательств по контрактам обернётся необходимостью выплаты многомиллионных неустоек. Кроме того, часть увеличения объёма поставок можно объяснить проблемами на европейских заводах, из-за которых танкеры с метаном, предназначавшимся для других европейских стран, были вынуждены искать другие пункты назначения.