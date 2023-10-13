Польша может похвастать тем, что она больше не зависит от российского газа, благодаря газовому терминалу в Свиноуйсьце страна обрела энергетическую независимость, заявил министр государственных активов Яцек Сащин. В интервью TVP Info он объяснил, что этого удалось добиться благодаря усилиям погибшего в авиакатастрофе президента Леха Качиньского, который всеми силами противодействовал пророссийскому премьер-министру Дональду Туску.

В настоящее время Польша не связана какими-либо соглашениями с «Газпромом», заявил в TVP Info министр государственных активов Яцек Сащин. «Сегодня Польша энергетически независима от России. Мы смогли добиться этого благодаря тому, что президент Лех Качиньский инициировал строительство газового терминала в Свиноуйсьце, а правительство Ярослава Качиньского, можно сказать, «в последний момент» в последние несколько месяцев его правления 2007 году выделило большие денежные средства для начала этого строительства, этой инвестиции», — рассказал он.

В беседе Яцек Сащин также обвинил Дональда Туска в том, что, будучи премьер-министром, он сделал всё возможное, чтобы затянуть строительство газового терминала, чтобы он не заработал в обозримом будущем и не стал альтернативой поставкам сырья из России. «Он действовал здесь в интересах России, а не в интересах Польши», — подчеркнул министр. «Туск предпочитал сотрудничать с россиянами, Туск предпочитал заключить сделку с россиянами против своего президента, своей страны, Польши, нежели сотрудничать с президентом», — пожаловался он.

По его словам, между Дональдом Туском и президентом Лехом Качиньским не было никакого сотрудничества. «И не потому, что этого не хотел президент Лех Качиньский. Президент Лех Качиньский, несмотря на то что его сердце было по другую сторону политической баррикады, его сердце всегда было на стороне партии «Право и справедливость», понимал, что, будучи президентом Польши, он должен сотрудничать с любым правительством, в том числе с правительством Дональда Туска. И он делал много жестов в этом направлении. Однако протянутая рука всегда отвергалась», — напомнил Сащин.