Le Monde: «Сила Сибири» — проект не только экономический, но и геополитический

Новый газопровод «Сила Сибири» позволит Китаю обеспечить свою потребность в поставках газа на фоне торговой войны с США, а России — получить новые рынки и прибыль, пишет Le Monde. Но при этом, как отмечает автор статьи, Россия укрепляет и свою стратегическую позицию тем, что добавляет к традиционному западному направлению работы восточное.

Российский Благовещенск ещё в 1900 году был атакован китайцами, а сейчас, спустя более, чем сто лет, он стал символом сближения России и Китая, пишет Le Monde. Изменила ситуацию как зона свободной торговли между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ по другую сторону Амура, так и строительство мощного газопровода «Сила Сибири». По нему теперь с 2025 года на север Китая будет поступать 38 млрд кубометров газа, а это сравнимо с потреблением всей Франции.

Однако, как отмечает автор статьи, главный интерес проекта — геополитический. Этот газопровод станет важным этапом на пути сближения между Китаем и Россией в тот момент, когда у обеих стран ухудшились отношения с Западом. Решение о строительстве газопровода принимали в 2014 году, когда Россия присоединила Крым, что повлекло за собой западные санкции. А заканчивают его строительство в тот момент, когда торговая война США обернулась против Китая.

Для Китая этот проект тоже крайне важен, ведь он первый в мире по импорту газа, и его потребности будут только расти. Это связано и с ростом экономики, и с желанием китайского правительства уйти от угля, который сильно загрязняет атмосферу. Но США объявили Китаю торговую войну, и поставки американского сжиженного газа прекратились. Так что трубопровод «Сила Сибири» пришёлся как раз вовремя. Уже в 2022 году он на 10% закроет поставки в Китай, а вторая фаза проекта должна обеспечить газом восток Китая.

России, в свою очередь, нужен рынок сбыта, ведь её экономика сильно зависит от экспорта энергоносителей, пишет автор статьи. «Если Владимир Путин всё больше и больше смотрит на восток, то это потому что у него нет выбора, ведь на западе ситуация сильно осложняется», — пишет автор статьи.

Прежде всего, импорт газа в Европу сократился на более 10% за последние 10 лет, потому что Европа хочет уйти от ископаемых энергоресурсов. Плюс, из-за украинского кризиса поставки в Европу стали сложнее, а США пытаются всеми силами помешать «Северному потоку — 2». Как отмечает автор статьи, помимо беспокойства о том, что Европа укрепит свою зависимость от поставок Москвы, а Украина лишится поступлений за транзит, Вашингтоном руководят и торговые интересы: играя на антироссийских страхах, Вашингтон убеждает страны покупать более дорогой американский газ.

Так, США проголосовали за санкции против «Северного потока — 2», и это вызвало бурное недовольство в Европе. В частности, немецкие политики обвинили Штаты в том, что они возвращают времена Дикого Запада, когда правил закон силы. И выигрывает от этой ситуации Владимир Путин, пишет Le Monde. «Ставя себя между европейскими рынками на Западе и быстро растущими китайскими рынками на востоке, Россия получает не только новую прибыль, но и укрепляет свою позицию стратегически», — приводит издание мнение эксперта.