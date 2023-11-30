Gegenpol: Нигерия, возможно, заменит в БРИКС Аргентину

Решение новоизбранного президента Аргентины отказаться от вступления в БРИКС могло породить сомнения в успешности объединения, но практически сразу за этим сообщением пришла другая новость: Нигерия на уровне главы МИД заявила о своей цели войти в БРИКС. Немецкий YouTube-канал Gegenpol отмечает, что Нигерия — самая густонаселённая страна Африки, у неё растущая экономика и большие запасы нефти и газа. В прошлом официальные лица заявляли, что им нужно время, чтобы принять решение. Очевидно, руководство страны пришло к заключению, что «Нигерия достаточно зрелая, чтобы сама решать, кем должны быть её партнёры и где они должны быть».

Нигерия стремится присоединиться к БРИКС. Cамое позднее через два года эта западноафриканская страна хочет стать частью сообщества БРИКС. Об этом сообщил министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар на прошлой неделе американскому информационному агентству Bloomberg. Он обосновывает:

ЮСУФ ТУГГАР, глава МИД Нигерии: Нигерия достаточно зрелая, чтобы сама решать, кем должны быть её партнёры и где они должны быть. В наших интересах многогранный подход. Мы должны принадлежать к таким группам, как БРИКС, «Большая двадцатка» и всем остальным, потому что здесь есть определённые критерии, например, к ним должны принадлежать страны с самым сильным населением и экономикой. Почему тогда не включена Нигерия?

Нигерийское объявление о намерениях появилось в подходящее время для БРИКС. Буквально на прошлой неделе он столкнулcя с результатами выборов в Аргентине. Планировалось, что южноамериканская страна присоединится к БРИКС 1 января следующего года. Однако новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей и предложенная им министр иностранных дел Диана Мондино ясно дали понять, что они предотвратят присоединение Аргентины к БРИКС.

ДИАНА МОНДИНО, возможная глава МИД Аргентины: Аргентина не присоединится к БРИКС. Я не знаю, почему такой интерес к БРИКС.



Всего три дня спустя Нигерия возобновила дискуссию о расширении БРИКС. Но является ли Нигерия подходящим кандидатом в БРИКС? Эта западноафриканская страна с населением в 231 миллион человек является самой густонаселённой страной на Африканском континенте и занимает шестое место в мире по темпам роста населения. Нигерия является самой экономически мощной страной Африки, а также обладает богатыми запасами нефти и природного газа.

Ещё до саммита БРИКС в Южной Африке в августе высказывались предположения о том, будет ли принята Нигерия в группу БРИКС. Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор назвала Нигерию наряду с 39 другими странами, выразившими заинтересованность во вступлении в БРИКС. В частности, сообщается, что Индия вела закулисную кампанию за присоединение Нигерии. Но включены были в итоге Египет, Эфиопия, Аргентина, Иран, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты. Это вызвало удивление в нигерийских СМИ. На саммите БРИКС вице-президент Нигерии Кашим Шеттима заявил:

КАШИМ ШЕТТИМА, вице-президент Нигерии: Мы пока не подали заявку на членство в БРИКС. Главным образом потому, что мой руководитель, президент Бола Ахмед Тинубу, является настоящим демократом, который верит в достижение консенсуса. Есть так много факторов, которые необходимо принять во внимание. Нам необходимо оценить очень много тенденций и вопросов, которые требуют сотрудничества с Экономическим консультативным советом, Федеральным исполнительным советом и даже Национальным собранием, прежде чем можно будет принять обоснованное решение о вступлении в БРИКС.





Дата публикации 28 ноября 2023 года.