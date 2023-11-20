Le Figaro: новым президентом Аргентины стал антисистемный ультралиберал Хавьер Милей

Президентские выборы в Аргентине завершились сокрушительной победой ультраправого либертарианца Хавьера Милея, пишет Le Figaro. Ради восстановления страны, погрязшей в экономическом кризисе, он намерен ликвидировать Центробанк и несколько министерств, приватизировать госкомпании и перейти на доллар.

На президентских выборах в Аргентине уверенную победу одержал антисистемный ультралиберал Хавьер Милей, сообщает Le Figaro. Кандидат от коалиции «Свобода наступает» получил 56% голосов против 44%, отданных за его соперника Серхио Масса.

Такое сокрушительное поражение свидетельствует о крахе киршнеризма — политического движения, названного по имени бывшего президента страны Кристины Киршнер. Серхио Масса занимал должность министра экономики при её правительстве, однако результаты президентства были катастрофическими: инфляция превысила 140%, уровень бедности — 50%, экономика в стагнации, резервы центрального банка почти исчерпаны и огромный дефицит бюджета.

«Сегодня начинается восстановление Аргентины, — заявил после победы Хавьер Милей. — Сегодня начало конца декаданса. С разрушительной моделью вездесущего государства покончено. Сегодня мы выбираем идеи свободы — идеи наших отцов-основателей». Новый президент Аргентины подчеркнул, что будет жёстко пресекать «насильственное сопротивление» предлагаемым реформам. Он объявил, что намерен быстро вывести страну из кризиса. «Если мы не проведём незамедлительно структурные изменения, необходимые Аргентине, мы погрузимся в худший кризис в истории, — предупредил Милей. — Мы выберем идеи свободы, чтобы стать мировой державой».

Шоковая программа Хавьера Милея предполагает сокращение вмешательства государства в экономику и приватизацию госкомпаний. Для этого президент пообещал распустить Минздрав, Минобразования, Министерство социального развития и Министерство по правам женщин. По его плану, здравоохранение и образование возьмёт на себя частный сектор, а отказ от соцпомощи поможет восстановить госбюджет. Ключевыми мерами станут ликвидация центробанка, отказ от песо и переход экономики на доллар для борьбы с инфляцией. Также политик обещал пересмотреть принятый в 2020 году закон, разрешающий аборты.

Такие меры «шоковой терапии» могут вызвать сопротивление в парламенте, где от партии «Свобода наступает» лишь 38 депутатов из 350. Для получения большинства ему придётся рассчитывать на помощь правых. Однако его власть заключается в масштабе его победы: он оказался первым в 21 избирательном округе из 24 и получил на 3 млн голосов больше, чем Серхио Масса. Его электорат составляют рабочий и средний классы, главным образом молодёжь, которая всю жизнь жила при киршнеризме, пишет Le Figaro.