Для Германии было бы умнее покупать дешёвый газ у России, чем приобретать тот же российский газ обходными путями втридорога, заявил бывший глава СДПГ и Левой партии Оскар Лафонтен в интервью Das Erste. Это ключевой момент для немецкой промышленности, который определит, встанет ли она снова на ноги или переместится за рубеж. Соответственно, Германии также необходимы хорошие отношения с Москвой — это было бы проявлением политического здравомыслия.

Шрёдер был лучшим канцлером, чем Шольц, убеждён бывший глава СДПГ и Левой партии, экс-министр финансов Оскар Лафонтен. Выступая на ток-шоу на телеканале Das Erste, он объяснил свою позицию: по его словам, Шрёдер понимал, что такой промышленной стране, как Германия, нужна дешёвая энергия. Олаф Шольц этого, по-видимому, не осознаёт.

Германия сейчас продолжает получать российский газ обходными путями, из-за чего он обходится ей намного дороже. Поэтому было бы умнее брать дешёвую энергию непосредственно из России, настаивает Лафонтен. Дешёвая энергия — ключевой момент для немецкой экономики, который сыграет определяющую роль в том, встанет ли она снова на ноги или переместится за рубеж. Кроме того, это ключевой момент для всего германского бюджета, до сих пор страдающего от слишком высоких цен в сфере энергетики.

Вопрос о том, чем будущая партия его супруги, Сары Вагенкнехт, отличается от «Альтернативы для Германии», Лафонтен считает в корне неверным, как и попытки приписать близость к АдГ всем, кто выступает за хорошие отношения с Россией. Как объясняет Лафонтен, немецкой промышленности нужна дешёвая российская энергия. Соответственно, ей нужны и хорошие отношения с Москвой — и это проявление не близости во взглядах с АдГ, а политического здравомыслия.

Что касается продолжающихся поставок оружия на Украину, бывший министр финансов Германии признаётся, что вообще не может соотнести происходящее с реальностью. Разумеется, поначалу можно было представлять позицию, требующую предоставить оружие, чтобы ситуация на Украине улучшилась. Но сейчас, спустя почти два года, очевидно, что таким способом достичь ничего не удалось.

Погибло очень много людей, Украина пребывает в ужасающей разрухе, и всё это будет продолжаться. «Нужно же учиться, — призывает Лафонтен. — Если пошёл по пути, который оказался неверным, надо его скорректировать». Уже доказано: поставлять всё больше оружия и продолжать передавать миллиарды Украине — такой образ действий просто не может быть оправдан, подчеркнул он в эфире Das Erste.