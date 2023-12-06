Bloomberg: «потолок» цен на нефть ударил не по российским, а по западным доходам

Введение «потолка» цен на российскую нефть должно было сократить доходы России от продажи топлива, однако на деле помогло стране снизить зависимость от западных транспортных и страховых компаний и организовать собственный прибыльный бизнес по доставке топлива клиентам, пишет Bloomberg. В результате, доходы, ранее достававшиеся западным компаниям теперь проходят мимо них, а рычагов воздействия на российский нефтяной экспорт практически не осталось.

Соглашение о «потолке» цен на российскую нефть, согласованное год назад с целью сокращения финансирования военных действий России на Украине, на деле способствовало созданию прибыльного бизнеса для десятков трейдеров и судоходных компаний, которые теперь доставляют топливо конечным потребителям, пишет Bloomberg. По данным агентства, доходы от этой деятельности приносят организаторам до 11 миллиардов долларов в год.

Предполагалось, что страны «Большой семёрки» вынудят Россию продавать свою нефть дешевле среднерыночной цены (не дороже $60 за баррель), запретив ей пользоваться услугами западных страховых и транспортных компаний. Однако Москва смогла обойти этот запрет, создав собственный теневой флот. Таким образом, доходы России в нефтедолларах в период с апреля по октябрь 2023 года почти удвоились. Чистые доходы России от продажи нефти в размере $11,3 млрд в октябре составили 31% от общих чистых доходов бюджета страны за месяц, согласно расчётам Bloomberg.

Владельцы теневого флота в совокупности перевезли более 70% российских нефтяных грузов за первые девять месяцев 2023 года, что позволило Москве сохранить контроль над своим экспортом и постепенно повышать цены. Официальные данные индийской таможни показывают, что цена, уплаченная за российскую нефть в этом году, составляла в среднем $72 за баррель. Кроме того, России удалось найти замену крупнейшим западным компаниям, которые ранее занимались страхованием нефтяных перевозок. Теперь большая часть нефти страхуется малоизвестными компаниями, констатирует издание.

Министерство финансов США заявило, что теперь намерено увеличить расходы, с которыми сталкивается Россия для транспортировка своей нефти.

«Мы собираемся более внимательно изучить потолок цен», — заявил агентству Bloomberg в советник президента Джо Байдена по энергетической безопасности Амос Хохштейн. Он добавил, что «Министерство финансов США и другие» принимают меры для обеспечения падения прибыли Москвы от торговли нефтью вслед за повышением цен на российскую сырую нефть».

Главный вопрос заключается в том, действительно ли США и их союзники хотят ограничить потоки российской нефти, что потенциально может привести к росту мировых цен на топливо — в год, когда Джо Байден идёт на выборы, отмечает здание. Многие нефтетрейдеры и аналитики уверены, что Запад не пойдёт на это, а значит у Москвы останутся обходные пути, которые она сможет использовать.

«У политиков всегда были двойные цели: поддерживать рынок в нормальном состоянии, но снижать выручку России за баррель. Кажется очевидным, что приоритет отдаётся первой цели», — поясняет Кехилл. По его словам, несмотря на активизацию точечных мер воздействия на российский теневой флот в последние полтора месяца, в целом Россия вывела большую часть своего экспорта нефти и нефтепродуктов «за пределы лёгкой досягаемости санкций «Большой семёрки».