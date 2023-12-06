BFM TV: «потолок» цен на российскую нефть за год не принёс результатов

Вступивший в силу 5 декабря 2022 года механизм ограничения цен на российскую нефть оказался неэффективным, так Москва нашла способ обходить его, пишет BFM TV. Как поясняет издание, Россия организовала «фантомный флот» для поставок топлива, а также переориентировала экспорт на другие направления.

5 декабря «потолку» цен на российскую нефть исполнился ровно год, сообщает BFM TV. При этом итог действия этой меры оказался довольно неоднозначным, поскольку Москве удалось найти способ обойти её, констатирует издание.

Как напоминает сайт телеканала, вступивший в силу 5 декабря 2022 года механизм ограничения цен требует, чтобы Россия продавала свою нефть странам-членам коалиции, а именно: Австралии, Канаде, Европейскому Союзу, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США — по цене не выше $60 за баррель.

Компаниям этих стран также запрещено предоставлять услуги, позволяющие осуществлять морские перевозки, включая страхование нефти, продаваемой по цене выше этого потолка.

Поскольку страны G7 предоставляют страховые услуги для 90% мировых грузов, а ЕС является крупным игроком в морских перевозках, и, следовательно, они могут распространить это ограничение на нефть, поставляемую большинству клиентов России по всему миру, ограничительный механизм казался надёжным.

По словам экспертов, за первые шесть месяцев цели санкций были достигнуты: Россия получила меньший доход, но это не повлияло на мировое предложение и цены на нефть. Однако уже в сентябре 2023 года доходы России от экспорта нефти подскочили на $1,8 млрд за месяц, достигнув $18,8 млрд — самого высокого уровня с июля 2022 года. Средняя экспортная цена российской нефти выросла на $8 за баррель, достигнув в сентябре $81,80 , что «намного выше предельной цены», отметили в Международном энергетическом агентстве.

«Это увеличение произошло по мере того, как Россия снизила свою зависимость от западных судоходных услуг», — говорится в отчете украинского экономического института KSE.

Как сообщает BFM TV, причиной увеличения доходов стала организация Россией так называемого «фантомного флота». «За последний год Россия постепенно отказалась от европейских услуг, потому что покупала старые суда для перевозки собственной сырой нефти. Она также предлагала свои собственные страховки», — объясняет аналитик компании Rystad Energy Хорхе Леон.

Таким образом, Москва смогла продолжать перевозить свою нефть. По оценкам Института KSE, по состоянию на октябрь 2023 года около 185 танкеров, заправленных нефтью, покинули российские порты и перевозили около 2,6 млн баррелей сырой нефти в день на экспорт. «В какой-то степени ЕС и США закрыли глаза на то, что российская нефть (...) сверх лимита поставляется в Китай или Индию, потому что это означало увеличение поставок американской и ближневосточной нефти на западные рынки», — утверждает Стивен Иннес, аналитик SPI AM.