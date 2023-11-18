СТРАНА: ЕС остаётся крупнейшим импортёром российских энергоресурсов

18:34 СК просят проверить рэпера Гуфа на предмет оскорбления им чувств верующих Следственный комитет России просят проверить рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) на предмет оскорбления им чувств верующих.

18:34 Альварес: Макгрегор отлично проявил бы себя в боях на голых кулаках Бывший чемпион UFC Эдди Альварес высказался о выступлении Конора Макгрегора на голых кулаках.

18:29 Фьюри: мне заплатили около 50 млн за бой с Нганну Британский боксёр Тайсон Фьюри назвал свой гонорар за бой с Фрэнсисом Нганну.

18:28 В Южно-Сахалинске участников спецоперации не пустили в бар В Южно-Сахалинске участников специальной военной операции сначала не пустили в бар, а после обстреляли из газового пистолета, рассказал RT друг военнослужащих.

18:27 Мостовой: не хочется ставить крест на карьере Алексея Миранчука в Европе Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение касательно карьеры российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

18:22 Министр Бланар: Словакия не поддержит санкции на топливо из России для АЭС Словакия намерена выступить против включения российского ядерного топлива для АЭС в 12-й пакет санкций Запада в отношении России. Такое заявление сделал глава словацкого МИД Юрай Бланар.

18:20 Сальдо: ВСУ приказали не забирать раненых с левого берега Днепра Украинская армия получила приказ не эвакуировать раненых бойцов с левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

18:18 Гладков: два человека пострадали при детонации дрона в Белгородской области Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека пострадали в результате детонации дрона-камикадзе в посёлке Горьковском.

18:17 Батыргазиев проведёт бой за первый профессиональный титул IBA Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев проведёт бой с кубинцем Ласаро Альваресом за первый профессиональный титул Международной боксёрской ассоциации (IBA).

18:11 Зеленский ввёл новые санкции в отношении российских граждан Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввёл в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях в отношении российских граждан.

18:09 Аршавин: у сборной Армении нет шансов на выход на Евро-2024 Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказал мнение, что команда Армении не сможет выйти на чемпионат Европы 2024 года.

18:06 Умер актёр Александринского театра Иосиф Кошелевич Российский актёр Александринского театра Иосиф Кошелевич скончался в возрасте 74 лет.

18:00 «Газпром» приступил к отбору газа из подземных хранилищ Российская компания «Газпром» приступила к отбору газа из своих подземных хранилищ на фоне сезонного понижения температуры воздуха в России.

17:56 Алдонин: для игроков сборной России матч с Кубой не должен быть просто товарищеским Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин высказал мнение касательно матча сборной России и Кубы.

17:53 Рогов: ВСУ обстреляли город Каменка-Днепровская из РСЗО «Град» Вооружённые силы Украины нанесли четыре удара из реактивных систем залпового огня «Град» по Каменке-Днепровской в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

17:51 В Финляндии сообщили о беженцах, прибывающих на границу из России на самокатах Беженцы из Ирака, Сомали, Сирии и других стран прибывают со стороны России на работающие пропускные пункты на севере Финляндии на самокатах.

17:49 Худайбердиева и Базин лидируют после ритм-танца на Гран-при России в Самаре Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре.

17:44 Один человек погиб при пожаре в квартире в Петербурге Один человек погиб в результате пожара квартире в Приморском районе Санкт-Петербурга.

17:43 Daily Mail: с «Эвертона» могут снять ещё девять очков в АПЛ Английская премьер-лига (АПЛ) может применить дополнительные санкции к «Эвертону» за нарушение правил финансового фейр-плея.

17:41 RT: в убийстве 12-летнего мальчика в Ачинске подозревают его друга В убийстве 12-летнего мальчика в Ачинске (Красноярский край) подозревают его друга-ровесника, сообщил источник RT в правоохранительных органах.

17:35 Три человека пострадали в массовом ДТП в Тюменской области Три человека, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения пяти автомобилей на трассе Екатеринбург — Тюмень в Тюменской области.

17:35 Француз Аймоз назвал невероятной олимпийскую программу Валиевой под «Болеро» Французский фигурист Кевин Аймоз назвал невероятной произвольную олимпийскую программу россиянки Камилы Валиевой под «Болеро».

17:31 Военная хроника заявила о продвижении ВС России в районе станции Клещеевка Подразделения Вооружённых сил России продвинулись в районе железнодорожной станции Клещеевка в Донецкой Народной Республике, сообщила Военная хроника.

17:30 Сальдо: заградотряды расстреливали раненых солдат ВСУ на правом берегу Днепра Иностранные наёмники из заградотрядов украинской армии расстреливали эвакуированных с левого берега тяжелораненых военнослужащих Вооружённых сил Украины, рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо.

17:29 Евсеев назвал Ивича лучшим тренером РПЛ по итогам первого круга Главный тренер краснодарской «Кубани» Вадим Евсеев высказал мнение, что наставник «Краснодара» Владимир Ивич является лучшим специалистом РПЛ по итогам первого круга.

17:27 Минобороны: «Адмирал Григорович» ВМФ России совершил заход в Алжир Фрегат «Адмирал Григорович» ВМФ России совершил деловой заход в Алжир в рамках средиземноморского похода, заявило российское Министерство обороны.

17:24 Хромых заявила, что ещё не втянулась в соревновательный режим Фигуристка Майя Хромых высказалась о выступлении в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре.

17:24 Три человека ранены в Донецке из-за сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ Три человека получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинской армии на Донецк, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

17:13 Россияне провели митинг у парламента Финляндии против закрытия КПП на границе Российские граждане провели митинг возле здания финского парламента в Хельсинки против закрытия четырёх контрольно-пропускных пунктов на границе России и Финляндии.

17:13 В РФС ожидают полные трибуны на матче сборных России и Кубы В службе коммуникаций РФС рассказали об ожиданиях на товарищеском матче России и Кубы.

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17:04 Тарасова: программа Гуменника под кавер песни Rammstein понравилась сразу Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о победе Петра Гуменника в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре.

17:04 Личка выйдет в стартовом составе «Динамо» на матч с 2DROTS «Динамо» объявило стартовый состав на матч с медиаклубом 2DROTS.

17:03 Военная хроника: ВС России взяли под контроль центр села Андреевка в ДНР Вооружённые силы России взяли под свой контроль центр села Андреевка в ДНР, в ходе штурма украинская армия лишилась почти целой бригады в 2,5 тыс. человек.

16:56 Marca: Винисиус выбыл из-за травмы на 2,5 месяца Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор пропустит из-за травмы 2,5 месяца.

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16:38 Дубль Голдобина помог «Спартаку» обыграть «Ладу» в матче КХЛ «Спартак» обыграл «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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16:25 Гребнев: Шаблий не должен долго ждать возможности для боя за чемпионский пояс Bellator Российский боец MMA Александр Гребнев высказался об амбициях Александра Шаблия по поводу чемпионского пояса в лёгкой весовой категории после его победы над бразильцем Патрики Фрейре на 301-м номерном турнире Bellator.

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15:54 Матыцин отметил роль Китая в защите интересов российского спорта на международной арене Министр спорта России Олег Матыцин высказался о позиции Китая по защите интересов российского спорта на международной арене.

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