Страна.ua Оригинал

СТРАНА: ЕС остаётся крупнейшим импортёром российских энергоресурсов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Европейский союз остаётся крупнейшим импортёром российских нефти и газа. Как передаёт «СТРАНА.ua», согласно информации Center for Research on Energy and Clean Air, основными покупателями российских энергоресурсов являются Германия, Нидерланды и Италия.
СТРАНА: ЕС остаётся крупнейшим импортёром российских энергоресурсов
AP
С начала спецоперации на Украине Россия заработала €550 млрд на продаже нефти и газа. Как пишет «СТРАНА.ua», такие данные опубликовал Center for Research on Energy and Clean Air.
 
ЕС остаётся крупнейшим импортёром российских энергоресурсов. Основными покупателями являются Германия (€28 млрд), Нидерланды (€18 млрд) и Италия (€17 млрд).
 
После ЕС в списке главных покупателей следует Китай, который потратил более €143 млрд. Кроме того, Россия экспортирует энергоресурсы в Индию, Турцию и Южную Корею.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Страна.ua Украина Европа
теги
газ Европа нефть Россия санкции
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров