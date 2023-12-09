Le Parisien: «полупобеда» для Путина — российских спортсменов допустят до Олимпиады

Международный олимпийский комитет вынес решение о том, что российские спортсмены будут допущены к участию в Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом и при соблюдении ряда условий, пишет Le Parisien. Эксперты называют это «полупобедой Путина»: хотя российский президент вряд ли удовлетворён этим решением в полной мере, он всё равно таким образом получает возможность показать международной аудитории силу России.

Международный олимпийский комитет объявил, что разрешит российским и белорусским спортсменам принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом, сообщает Le Parisien. Аналогичное решение уже было принято в конце сентября для спортсменов-паралимпийцев.

Таким образом, россияне будут участвовать в соревнованиях, но с учётом ряда условий. Никакой одежды цветов своей страны, никаких официальных лиц, никакого гимна и флагов. Автор статьи отмечает, что не стоит ожидать от России большой делегации, ведь условия весьма строгие.

Кроме того, участие запрещено тем спортсменам, которые активно поддержали войну на Украине, имеют контракт с армией или с каким-либо органом нацбезопасности. Не попадут на Олимпиаду и спортсмены, участвующие в командных соревнованиях — только «нейтральные отдельные» спортсмены. К тому же им ещё предстоит преодолеть квалификационные соревнования. На данный момент всем критериям соответствуют восемь российских спортсменов и три белорусских спортсмена, отмечает издание.

Министр спорта России Олег Матыцин осудил «дискриминационные» условия для российских спортсменов, идущие «против спортивных принципов». «Мы всегда поддерживаем своих, это наши спортсмены, члены нашей спортивной семьи», — добавил он.

«Это полупобеда Владимира Путина в том смысле, что он получает доступ к крупным международным спортивным мероприятиям», — объясняет специалист по спортивной геополитике Люка Обен. По его словам, хотя российский президент вряд ли удовлетворён этим решением, это всё равно даёт ему возможность послать сигнал, независимо от решений и пожеланий западных держав.

Какие бы позиции ни высказывали другие державы, окончательное решение всё равно было за МОК. А он прислушивался к мнению 206 национальных олимпийских комитетов и спортсменов, которые собрались в этот вторник в Лозанне по случаю 12-го Олимпийского саммита. «Подавляющее большинство спортсменов придерживаются мнения, что атлетов не следует наказывать за действия их правительств», — говорила президент Комиссии спортсменов МОК финка Эмма Терхо.

И нынешнее решение соответствует принципам МОК, который всегда заявлял о своей аполитичности. «Это не сюрприз, это самое логичное решение, учитывая историю МОК», — уверяет Люка Обен. По его словам, исключение России было более неожиданным решением. «Здесь мы возвращаемся к форме статус-кво». Уже во время Олимпийских игр в Токио в 2021 году, а затем на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году россияне выступали под нейтральным флагом, напоминает Le Parisien.