На этой неделе в ЕС пройдёт саммит, на котором, как ожидается, будут названы имена более десятка китайских компаний, которые обвиняют в нарушении санкций и поставке критически важных технологий для российского ВПК, пишет Politico. Однако при разговоре об обходе санкций многие почему-то забывают о западных кампаниях, производящих оборудование двойного назначения.

На этой неделе в ЕС пройдёт саммит, на котором, как ожидается, будут названы имена более десятка китайских компаний, которые обвиняют в нарушении санкций и поставке критически важных технологий для российского ВПК, пишет Politico.

Однако, продолжает издание, при разговоре об обходе санкций многие прежде всего винят Китай и почему-то забывают о западных компаниях, производящих оборудование двойного назначения. Согласно анализу обломков, найденных на украинском поле боя, оно используется в российских ракетах, БПЛ и вертолётах.

По данным Киевской школы экономики, первое место среди таких компаний-нарушителей принадлежит американскому гиганту Intel. За ним следует китайская Huawei, а далее американские Analog Devices, AMD, Texas Instruments и IBM.

Согласно новому отчёту украинского аналитического центра KSE при той же Киевской школе экономики, российский импорт микроэлектроники, беспроводных и спутниковых навигационных систем и других критически важных компонентов, попадающих под санкции, восстановился почти до довоенного уровня. Его ежемесячный оборот за первые девять месяцев этого года составил $900 млн.

По мнению Politico, всё это указывает на то, что западные санкции оказали лишь временное воздействие. Москве удалось в значительной степени перестроить цепочки поставок. Её основные помощники в этом вопросе — Китай, Гонконг, Турция и страны «на заднем дворе», такие как Казахстан.

При этом ЕС спешит ввести очередной, уже 12-й пакет антироссийских санкций, в надежде приурочить его к саммиту. В связи с этим издание задаётся вопросом, не являются ли такие шаги западных политиков явным примером для определения безумия, когда одно и то же действие повторяется снова и снова в ожидании другого результата.

В ответ на просьбу издания о комментарии, компания Intel заявила, что все поставки в Россию и Беларусь приостановлены, санкции соблюдаются, как и меры экспортного контроля в отношении обеих стран.

«Хотя мы не всегда знаем и не можем контролировать ни какие продукты создают наши клиенты, ни какие приложения могут разрабатывать конечные пользователи, Intel не поддерживает и не допускает использования наших продуктов для нарушения прав человека. Если нам станет известно об обеспокоенности тем, что продукты Intel используются деловым партнёром в связи с нарушениями прав человека, мы ограничим или прекратим деловые отношения с третьей стороной до тех пор, пока у нас не будет высокой уверенности в том, что продукты Intel не используются для нарушения прав человека», — цитирует издание заявление компании.

Как отмечает Politico, его предыдущие расследования показали, что даже снайперское оборудование американского производства каким-то образом оказывается в российских винтовках. А Китай уже позиционирует себя как основного поставщика несмертельного, но полезного в военном отношении оборудования.

Европейские компании не входят в число ведущих производителей критически важных технологий, поставляемых в Россию. Однако промышленные предприятия часто сталкиваются с тем, что их оборудование и запчасти могут попадать в Россию, как правило, через третьи страны, вроде Казахстана, где параллельно наблюдается подозрительный рост импорта.

Именно здесь, по мнению Politico, Европа потерпела крах. Санкции были согласованы, введены, они затронули всё от энергетики до банков. Однако отслеживание того, насколько эти санкции соблюдаются, это уже дело отдельных стран — членов блока. Кто-то ревностно придерживается правил, а другие, как, например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, открыто симпатизирует России, сетует издание.

Есть и такие, кто ещё не до конца определился с позицией. Так, например, выяснилось, что у воинственно настроенного премьера Эстонии Кайи Каллас муж владел долей в фирме, которая всё ещё вела бизнес в России.

Притом что уже набралось немало свидетельств нарушений санкционного режима, европейские правоохранительные органы расследуют лишь несколько дел. Среди них дело немецкого бизнесмена, которого арестовали по подозрению в поставках высокоточных токарных станков российским компаниям, производящим снайперские винтовки.

Издание отмечает, что санкции в принципе не соответствуют заявленному намерению. И дело не только в прекращении импорта в Россию. Почти 1600 западных транснациональных корпораций продолжают вести бизнес в России. Многие из тех, кто изначально объявил о прекращении деятельности, как, например, производители алкоголя, позже обнаружили, что их продукция по-прежнему находится в свободном доступе в России.

Похоже, ЕС просто не хватает ни средств, ни политической воли, чтобы добиться экономической изоляции России. Поэтому его специальный представитель по санкциям Дэвид О’Салливан был отправлен с важной миссией сделать внушение странам, которые, как он дипломатично выражается, «не согласны» с санкциями.

Сам спецпредставитель настроен достаточно оптимистично. В интервью Politico он заявил: «Санкции — это своего рода медленный прокол российской экономики. Возможно, это не тот взрыв, который некоторые люди изначально предсказывали, но… воздух выходит из шины, и рано или поздно автомобилем станет невозможно управлять».

Пока сложно сказать, не переоценивает ли он эффективность санкций. Издание уверено, что единственно правильный путь — это убедить западные правительства следить за привлечением своих собственных предприятий к ответственности за несоблюдение правил.

Всё зависит от того, хватит ли у Европы воли и желания следовать собственным правилам. Но пока что всё свидетельствует о том, что это не так, констатирует Politico.