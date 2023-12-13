Die Welt: Шольц признаёт, расчёт Путина может сработать, и тогда Украина проиграет

В речи перед бундестагом Олаф Шольц признал, что нельзя исключать поражения Киева. «Расчёт Путина может сработать», — считает немецкий канцлер, так как поддержка Украины в мире слабеет. Die Welt пишет, что Шольц обосновывает свои переживания ситуацией в США, где Джо Байден и конгресс не могут договориться о новом финансовом пакете для Киева и в Брюсселе, где Венгрия угрожает блокадой планам ЕС. Тревогу у немецкого политика вызывает и рост российского военного производства.

«Путин по-прежнему полон решимости поставить Украину на колени в военном отношении», — подчеркнул канцлер Шольц, выступая перед немецким парламентом. При этом, по мнению главы немецкого правительства, «нельзя сбрасывать со счетов опасность того, что этот расчёт может сработать». Die Welt сообщает, что Шольц обеспокоен тем, что «международные сторонники Киева могут скоро отколоться». Тревожными являются ситуация в США и политика Венгрии.

Президент США Джо Байден вынужден отстаивать в конгрессе утверждение новых средств для поддержки Украины, а в ЕС до сих пор нет соглашения о том, как можно стабилизировать бюджет Украины с помощью €50 млрд из-за позиции Венгрии. «Российский президент делает ставку на то, что международная поддержка Украины уменьшится», — указывает канцлер Германии, поэтому немецкая помощь Киеву продолжится.

Украине Германия передаёт системы ПВО Patriot, бронетехнику, боеприпасы и зимнюю защитную одежду для украинских вооружённых сил, а также электрогенераторы для преодоления дефицита энергии. «Всё это крайне необходимо, потому что Россия теперь полностью посвятила свою экономику служению этой войне. Производство вооружений в России идёт полным ходом», — цитирует Шольца Die Welt.

Кроме Украины в речи Шольца, посвящённой внешней политике и безопасности Германии, нашлось место и Израилю. Шольц выступает за «активную роль ЕС» в решении этого конфликта. При этом «любой порядок после этого конфликта должен обеспечить гражданам Израиля надёжную защиту», — считает Шольц. После установления мира в регионе необходимо будет продвигаться к решению палестинской проблемы в рамках принципа двух государств для двух народов. «Разрешение конфликта с палестинцами позволит Израилю сосредоточиться на самой важной стратегической угрозе со стороны Ирана и его региональных сторонников», — обобщает позицию канцлера немецкая газета.

В европейском регионе Шольц выделил Польшу как важного партнёра для Германии. Немецкий канцлер «хочет продвинуть вперёд немецко-польские отношения», так как «роль Польши в Европе и для Европы сегодня велика как никогда». Он надеется на конструктивную работу с новым премьером Польши Дональдом Туском.

В своей речи Шольц отметил «значимость вклада Польши в политику безопасности континента» из-за конфликта на Украине. Берлин будет «более тесно сотрудничать с Польшей в вопросах контроля нелегальной миграции», а также экономики, поскольку «польская экономика тесно переплетена с немецкой».

Шольц также считает, что Германия и Польша «особенно заинтересованы в том, чтобы расширение Европейского союза на Восток и Юго-Восток стало реальностью», и уверен в их тесном сотрудничестве на европейском уровне. Die Welt напоминает, что Дональд Туск только что стал премьером и тоже пообещал «фундаментальное изменение во внешней политике Польши» в направлении ЕС и соседей.