Власти Германии выразили намерение уменьшить взносы в Европейский фонд мира (EPF), за счёт которого обеспечивается часть западных поставок оружия Украине, пишет Daily Express со ссылкой на конфиденциальные документы, полученные британской прессой. По данным таблоида, в Берлине считают, что объём взносов в фонд должен определяться с учётом той помощи, которую немецкие власти оказывают Киеву напрямую, — в том числе и «натурой».

Украину «застали врасплох»: британская пресса сообщила, что Германия намеревается урезать взносы в так называемый Европейский фонд мира (EPF), который используется для обеспечения военной помощи Киеву, сообщает Daily Express.

Как разъясняет корреспондент таблоида, EPF — это специальный фонд объёмом €20 млрд, куда перечисляют деньги члены Евросоюза. Средства используются для закупки вооружений для Украины и подготовки украинских военных.

Между тем, как стало известно из полученных британскими журналистами конфиденциальных документов, Берлин дал понять, что хочет, чтобы при определении размера взноса в EPF учитывалась та помощь, которую немецкие власти уже оказали Киеву напрямую — в том числе и «натурального типа», то есть в виде поставок вооружений. Как напоминает Daily Express, Германия передала Украине техники, оружия и боеприпасов на многие миллиарды евро.

По информации издания, новость о внезапном «развороте» правительства Олафа Шольца встревожила европейские столицы, где теперь опасаются, что это решение ударит по сплочённости Евросоюза на украинском направлении. Обеспокоила она и Киев — ведь на Германию приходится четверть всех взносов в EPF, подчёркивает журналист газеты.

Как отмечает автор, в бюджете Германии ранее образовалась дыра в размере €60 млрд — это произошло из-за решения конституционного суда страны, который постановил, что правительство Шольца нарушило положение о так называемом долговом тормозе, ограничивающее государственные расходы.

Главным противником EPF до сих пор выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который настаивал на том, что взносы в фонд должны быть «добровольными», говорится в материале Daily Express.