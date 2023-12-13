Дональд Туск: перед лицом опасной России надо делать ставку на союзников по НАТО и ЕС
Вновь возглавивший польское правительство Дональд Туск в своей речи перед парламентом заявил: «Я прошу всех о том, чтобы мы перестали притворяться, что наши друзья и союзники по Североатлантическому альянсу и Европейскому союзу представляют собой угрозу для Польши». Это на самом деле рискованная, если не сказать сумасшедшая, игра».
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