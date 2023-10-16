Politico: первые результаты выборов в Польше свидетельствуют об успехе оппозиции

Правящая партия «Право и справедливость» лидирует на выборах в Польше, однако три оппозиционных партии страны получили достаточное количество голосов, чтобы, объединившись, бороться с партией власти за право сформировать правительство, пишет Politico со ссылкой на данные экзитпола. Дональд Туск уже заявил о победе объединённой демократической оппозиции.

Оппозиционные партии Польши, похоже, одержали уверенную победу на всеобщих выборах в стране, пишет Politico. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные экзитпола, опубликованные сразу после окончания голосования в воскресенье в 21:00 по польскому времени.

Хотя правящая партия «Право и справедливость» заняла первое место по уровню поддержки, три ведущие оппозиционные партии получат большинство мест в парламенте.

По данным экзитполов, правящая партия получила 36,8% голосов. За ней следуют оппозиционная Гражданская коалиция во главе с Дональдом Туском, которая получила 31,6%, правоцентристский «Третий путь» получил 13%, «Левые» набирают 8,6% голосов, а партия евроскептиков и националистов «Конфедерация» — 6,2%. Для сравнения в 2019 году «Право и справедливость» набрала 43,6% голосов.

Опрос проводился компанией Ipsos и его погрешность составляет 2%. По данным экзитпола, явка составила рекордные 73%.

Похоже, что при подобном раскладе «Право и справедливость» получит слишком мало мест в парламенте, чтобы получить большинство, даже если объединится с «Конфедерацией», которая заявила, что в коалиции не заинтересована. При этом оппозиционные партии обязались работать вместе, чтобы оттеснить правящую.

Согласно данным экзитпола, «Право и справедливость» получит 200 мест, Гражданская коалиция — 163, «Третий путь» — 55, «Левые» — 30, а «Конфедерация» — 12. В совокупности это позволит оппозиции занять 248 кресел в 460-местном парламенте.

Как отмечает Politico, если этот результат окажется верным, это будет «ошеломляющим поражением» правящей партии и может способствовать оттепели в отношениях между Брюсселем и Варшавой.

При этом лидер правящей партии Ярослав Качиньский назвал результат победой своей партии. «Вопрос в том, сможет ли этот успех превратиться в очередной срок полномочий нашего правительства. На данный момент мы этого не знаем, но мы должны надеяться и знать, что, независимо от того, будем ли мы у власти или в оппозиции, мы осуществим свой проект и не позволим предать Польшу», — добавил Качиньский.

«Я самый счастливый человек на земле. Мы создадим новое хорошее демократическое правительство вместе с нашими партнёрами», — пришёл в восторг от результатов Туск, осудив прошедшие восемь лет «зла», на протяжении которых правящей партией была «Право и справедливость».

После завершения подсчёта голосов следующий шаг будет за президентом Анджеем Дудой, который напомнил, что президенты традиционно выбирают члена крупнейшей партии, который будет выдвинут на пост премьер-министра и первым приступит к формированию правительства.