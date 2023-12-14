Salzburger Nachrichten: Путин возвращается к традиционной «Прямой линии» для ответов на вопросы российского населения

Более полутора миллионов вопросов поступило на «Прямую линию» с российским президентом, сообщает австрийская Salzburger Nachrichten. Интерес к мероприятию огромен, так как из-за специальной военной операции на Украине формат был поставлен на паузу. Кроме того, ожидается, что Путин на прямой линии, объединённой с пресс-конференцией, прокомментирует своё выдвижение на президентские выборы 2024 года.

Специальная военная операция России на Украине обусловила паузу в традиционной для Владимира Путина «Прямой линии», где российский лидер отвечал на вопросы граждан, сообщает австрийская Salzburger Nachrichten. Но в этом году «граждане смогут описать свои проблемы», так как «Прямая линия» была объедена с «Итогами года», где российский президент отвечал на вопросы журналистов. Запланированное на четверг мероприятие издание называет «медиаспектаклем», тем не менее отмечает, что к Путину «было подано более полутора миллионов вопросов».

Внимание к этому информационному событию велико не только потому, что это первое возвращение к формату за два года, но и потому, что СМИ ожидают от российского лидера комментариев по его выдвижению на выборы президента России весной следующего года. Издание напоминает, что Владимир Путин уже успел сообщить, что «хочет быть избранным 17 марта президентом в пятый раз».

В рамках «Прямой линии» традиционно «обсуждаются многие проблемы страны, такие как бедность, социальные трудности, жалобы на здравоохранение и отсутствие инфраструктуры», — сообщает Salzburger Nachrichten. Издание ожидает, что российскому лидеру будут заданы также и вопросы о специальной военной операции. «Путин, который руководит страной более четверти века, неоднократно использовал этот формат, чтобы изобразить себя заботливым решателем проблем».

Пресс-конференция должна продлиться три часа, но пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил продление при необходимости. Австрийская газета сожалеет, что не все журналисты получили доступ к мероприятию и обвиняет Кремль в том, что приглашены лишь «тщательно отобранные журналисты».