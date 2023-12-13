Le Figaro: Путин вернулся на международную арену благодаря Ближнему Востоку

Президент России Владимир Путин смог вернуться на международную арену через «восточные ворота» благодаря общим политико-социальным интересам и недоверию к США, пишет обозреватель Le Figaro. Недавние визиты и переговоры говорят о наметившемся сближении России со странами Персидского залива и усилении влияния России, поэтому Запад зря похоронил политическую карьеру Путина: он остаётся шахматистом высокого уровня.

После начала украинского конфликта 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин стал изгоем для мирового сообщества, однако смог терпеливо дождаться своего возвращения на международную арену через «восточные ворота», пишет обозреватель Le Figaro. Случай представился с возобновлением палестино-израильского конфликта: в арабо-мусульманском мире растёт возмущение Соединёнными Штатами, которые упрекают в безоговорочной поддержке операции Израиля, несмотря на многочисленные жертвы.

Как рассказывает издание, 8 декабря 13 из 15 членов Совбеза ООН поддержали проект резолюции от ОАЭ, требующей введения гуманитарного перемирия в секторе Газа, однако США воспользовались правом вето. Такой шаг усилил на Ближнем Востоке уверенность, что Вашингтон больше не может играть роль «честного посредника».

Владимир Путин сразу понял, что эту роль ему нужно примерить на себя. Во время поездки в ОАЭ 6 декабря ему оказали шикарный приём, поразившим Запад. Российский лидер прибыл в сопровождении четырёх истребителей Су-35С, которым разрешили сесть, а арабские истребители западного производства взмыли в небо только для того, чтобы расчертить его в цвета российского триколора. После этого визита в Москве Путин принимал президента Ирана, а в воскресенье провёл часовые телефонные переговоры с премьер-министром Израиля.

Хотя дипломатические усилия России вряд ли в ближайшем будущем разрядят обстановку на Ближнем Востоке, они хорошо работают в качестве пропаганды. С внешнеполитической стороны они укрепляют влияние Путина среди стран Глобального Юга, а с внутренней — улучшают имидж президента в глазах собственного электората в преддверии выборов, назначенных на 17 марта 2024 года.

В то же время, отмечает обозреватель, будет преувеличением считать, что придерживающиеся нейтралитета в украинском конфликте нефтяные монархии добровольно идут на финляндизацию. При этом следует признать, что сейчас намечается некоторое сближение между Россией и странами Персидского залива, которое основано на общих политико-экономических интересах. Так, они разделяют ненависть к урокам о правах человека, которые любит раздавать Запад, а также видят в излюбленных Западом санкциях способ скрытно вести войну. С экономической точки зрения их интересы сходятся с тех пор, как Россия присоединилась к ОПЕК+ в 2016 году. В среду, 6 декабря, Саудовская Аравия, ОАЭ и Россия приняли совместное решение снизить добычу нефти, чтобы не допустить падения цен.

Как пишет в заключение Le Figaro, в 2022 году с началом СВО многие западные эксперты заявили о конце политической карьеры Путина. Недавние дипломатические визиты, однако, доказали: российский президент остаётся шахматистом высокого уровня.