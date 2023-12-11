За последние месяцы заголовки западных СМИ сменились с «Украина побеждает» на «Победа за Россией», отметил американский политолог Марк Слебода в интервью Дэнни Хайфону. Изменить свою позицию их заставило слишком большое количество «реальных результатов» на поле боя, которые СМИ больше не в силах отрицать. Политолог призвал не полагаться на «пузырь пропаганды» Украины и её союзников, которые таким образом два года заставляли людей умирать за киевский режим.

Если в качестве источников информации об этом конфликте вы выбирали основные западные СМИ, то вам, вероятно, сейчас не помешает сходить к костоправу. Потому что за последние два месяца, а то и меньше, шею вам свернули на 180 градусов. «Конфликт зашёл в тупик» — это для них уже в прошлом. Британские СМИ, например The Economist — одно из крупнейших русофобских изданий среди британских еженедельников, — на прошлой неделе поместил на обложку заголовок «Путин побеждает?». И вопрос этот был риторический, поскольку, даже несмотря на все их колебания, увиливания и контекст, ответ по сути был «да». Получается, мы начали путь с «Украина побеждает», прошли через «тупиковую ситуацию» и добрались до «Россия побеждает». Учитывая двухлетнюю протяжённость конфликта, это произошло стремительно. И это означает огромные перемены.

И это при том, как много внимания киевский режим, США и весь коллективный Запад уделяют аспекту информационной войны. Одна из вещей, которую они постоянно твердили, — Россия терпит поражение в информационной войне. Что ж, около полугода назад они признали, что это, оказывается, не совсем так. На самом деле, в остальном мире, за пределами англоязычной информационной сферы — в Африке, Южной Америке, Юго-Восточной Азии — люди совершенно не согласны с США. Они не поддерживают их позицию.

И дело не только в том, что они гораздо более критично настроены к американской позиции. В Африке люди поднимают российские флаги в знак сопротивления США. К ним присоединились сначала несколько газет, а затем подхватили остальные СМИ. Таким образом, Россия выигрывает информационную войну в остальном мире за пределами Запада. Даже более того, теперь, по-видимому, побеждает российская дезинформация, раз даже западные СМИ пишут такие очевидно неправильные статьи по типу «Россия побеждает». Это всё российская дезинформация, это ведь не может быть правдой!

На самом деле, я поражён. Я всегда был глубоко убеждён, что Запад может поддерживать свои сказки, эффективно и чётко контролируя собственную ложь. Но, оказывается, это не так. Слишком уж много реальных результатов — например, горящие немецкие танки на поле боя, а теперь один из них везут в Москву. Вся их история рушится.

Не стоит так полагаться на эту информационную войну и украинский пузырь пропаганды. Вспомните, что киевский режим ещё до начала конфликта запретил все критически настроенные СМИ в стране, все СМИ Восточной Украины, всё, что было оппозиционно сторонникам «майдана», — Зеленский запретил всё это. Но затем они пошли ещё дальше и взяли под свой контроль все СМИ в рамках единой информационной политики. И отчасти именно благодаря этому они продолжали мотивировать, запугивать и подвергать пропаганде простых украинцев, чтобы те шли в армию и отправлялись умирать в окопах за киевский режим.

Дата выхода в эфир 11 декабря 2023 года.