Американские СМИ наконец признали наличие у Израиля ядерного оружия. Однако, по словам ведущих Redacted, власти США по-прежнему предпочитают игнорировать эту правду, которая и так была известна всему миру. Особую опасность этот факт представляет не для соседней Газы, а для дальних союзников ХАМАС, по которым Израиль способен нанести ядерный удар: его действия больше не контролирует даже Америка.

Газета The New York Times опубликовала сенсационное разоблачение, которое весь Запад пытается игнорировать: у Израиля есть ядерное оружие!

КЛЕЙТОН МОРРИС, соведущий: Да что ты?!

Представьте себе!

КЛЕЙТОН МОРРИС: «Я был возмущён, узнав, что здесь играют в азартные игры!»

Как говорит Фиби в сериале «Друзья»: «Совершенно новая информация!» Но это не так, если вы были достаточно внимательны. Однако вашингтонские политики изо всех сил закрывают глаза, когда речь заходит об этой теме. Что ещё хуже, так это тот факт, что израильское хранилище ядерного оружия, по данным The New York Times, было повреждено 7 октября во время атаки ХАМАС. Так что имейте это в виду, когда в следующий раз американские СМИ снова будут разглагольствовать об Иране и его ядерном арсенале.

У Израиля действительно есть ядерное оружие. Мы знаем об этом уже несколько десятилетий, но делаем вид, что не в курсе. Почему это вызывает беспокойство? Если вы хоть немного следите за новостями, то знаете, что Израиль ожесточённо бомбит Газу в отместку за теракты 7 октября. Даже несмотря на то, что международное сообщество просит их сбавить обороты при убийствах мирных жителей и детей. Итак, учитывая, что Израиль уже не та мировая держава, которую США способны контролировать, хотя политики утверждают обратное, может, пора признать, что у Израиля есть ядерный арсенал и что это повод для беспокойства? Может быть, об этом стоит говорить?

КЛЕЙТОН МОРРИС: Нет, что ты! О таком нельзя говорить, ни в коем случае.

Если я беспокоюсь о том, что у страны, находящейся в состоянии войны, есть ядерное оружие, — это антисемитизм? Думаю ли я, что Израиль собирается бомбить Газу? Очевидно, нет. У меня есть карта, и я могу на неё посмотреть.

КЛЕЙТОН МОРРИС: Да, зачем им запускать ядерное оружие в Газу? Это было бы максимально глупо…

Верно. Посмотрите, где находится Газа. Я бы сказала, буквально во дворе у Израиля. Так что они не собираются взрывать её и вредить себе. Но могут ли они сбросить бомбы подальше, на тех, кого считают союзником ХАМАС? Этого мы не знаем. Должны ли люди поднимать эту тему? Да, безусловно.

КЛЕЙТОН МОРРИС: Кстати, на прошлой неделе на Байдена обрушилось много критики за шутку о том, что он мог бы взорвать мир, потому что разгуливает с ядерным кодом в руке. Он разговаривал с группой рабочих, кажется в Мичигане, и заявил: «Кстати, я могу взорвать весь мир с помощью своих ядерных кодов. Видите вон того парня? Я могу всё взорвать прямо сейчас». Серьёзно? Ты дряхлый старик, и тебе доверено будущее мира… Это очень тревожит.

ДЭВИД ФОСТЕР, исполнительный продюсер Redacted: У него, наверное, есть и удалённый доступ на iPhone. Он просто открывает приложение «Ядерный взрыв», удерживает кнопку три секунды и всё.

КЛЕЙТОН МОРРИС: Ага, а приложение рядом с игрой Candy Crush.

Я просто хочу внести ясность. Речь идёт о том, что все давно знают, что у Израиля есть ядерное оружие, и эта тема — табу, потому что её ловко маскируют под антисемитизм. Мол, если вы так считаете, то вы антисемит, потому что не одобряете право Израиля на самозащиту, ведь Израиль — земля евреев. Это всё чушь собачья, я даже не хочу ничего про это слышать. Мы должны открыто говорить о том, что у этой страны, которая сейчас находится в состоянии войны, есть ядерное оружие — а мы продолжаем притворяться, что ничего об этом не знаем, хотя всё мы прекрасно знаем.

Дата выхода в эфир 10 декабря 2023 года.